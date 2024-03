Réagissant à la blessure de Moses Simon, Antoine Kombouaré semble avoir trouvé la solution pour palier l’indisponibilité de l’attaquant du FC Nantes.

Blessure de Moses Simon, Kombouaré admet un coup dur

La réaction d’Antoine Kombouaré, à suite de la blessure de Moses Simon, ne sait pas faite attendre. Dans des propos rapportés par Ouest-France, il a reconnu que c’est un coup dur pour le blessé, mais surtout pour les Canaris, menacés de relégation en Ligue 2. « On est surtout très triste pour lui. C’est un coup dur pour l’équipe, pour le club », a déclaré le nouvel entraineur du FCN. Le successeur de Jocelyn Gourvennec a relativisé l’absence du remuant ailier, ensuite.

Selon lui, c’est bien avec ce dernier que l’équipe nantaise est en difficulté en ce moment, à la 16e place de barragiste. « C’est un joueur important, mais l’équipe gagnait avec lui et perdait aussi souvent avec lui. Il ne faut pas avoir d’état d’âme », a souligné le technicien kanak, montrant ainsi qu’il peut bien se passer de Moses Simon. Et sa première solution est de « se serrer les coudes », car admet-il : « cela fait partie des difficultés qu’on rencontre ».

Antoine Kombouaré compte sur la qualité du groupe nantais

Antoine Kombouaré est prêt à faire confiance à des joueurs capables de saisir leur chance, en l’absence de l’international Nigérian. « Ça va donner l’occasion à d’autres de s’exprimer et de montrer qu’il y a de la qualité dans ce groupe ». Cependant, il est conscient que son équipe va devoir se surpasser, lors des 8 derniers matchs de la saison, pour aller chercher le maintien. « On va travailler fort pour combler ce handicap […], même si on est en souffrance », a-t-il rassuré.

Le nouveau coach de Nantes veut frapper un grand coup à Nice

Le FC Nantes affronte l’OGC Nice, dimanche (15h) sur le terrain des Niçois. C’est le premier match d’Antoine Kombouaré, depuis son retour sur le banc des Jaune et Vert. À cette occasion, il veut frapper un grand coup à Nice. « Dans notre mission de sauvetage, il ne faut pas baisser la tête, il ne faut pas douter de nos qualités », a-t-il recommandé.

Avec la blessure de Moses Simon, la mission maintien du coach du FC Nantes commence difficilement pour lui, même s’il a tenté de minimiser cela, afin d’éviter de fragiliser son groupe.