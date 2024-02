Mercato FC Nantes : Moses Simon scelle son avenir à Nantes

Moses Simon est l’un des joueurs majeurs du FC Nantes depuis quelques années. Courtisé par plusieurs clubs en Europe, l’attaquant nigérian a fait une forte annonce sur son avenir chez les Jaune et Vert.

Mercato FC Nantes : Moses Simon n’est pas prêt de partir

L’international nigérian est à Nantes depuis 2020 et a su s’imposer progressivement dans le groupe des Canaris comme un joueur clé. Cette saison, même s’il n’est pas le joueur le plus prolifique du club, Moses Simon reste tout de même l’un des moteurs de l’équipe dirigée par Jocelyn Gourvennec. Il compte trois buts et cinq passes décisives en 18 matchs disputés en Ligue 1. En fin de contrat en 2023, Simon a fini par prolonger son contrat jusqu’en 2026.

Pourtant, il avait l’opportunité de prendre la porte pour une nouvelle aventure dans sa carrière, loin du FC Nantes. Mais l’ailier gauche n’a aucun regret pour avoir prolongé. Mieux, Victor Simon a lâché un message clair, qui montre à suffisance qu’il n’est pas prêt de quitter les partenaires de Pedro Chirivella et La Beaujoire de si tôt. En conférence de presse, le joueur de 28 ans a fait savoir qu’il est content d’être à Nantes et c’est pour cette raison qu’il a prolongé. De quoi ravir sans doute les supporters.

La prolongation, une preuve de confiance pour Victor Simon

Waldemar Kita peut donc se frotter les mains. En réussissant à faire prolonger le natif de Jos, le président du FC Nantes a évité de le voir partir gratuitement. L’Olympique Lyonnais était d’ailleurs sur le dossier et était proche de chiper Victor Simon contre 0 euro. Pour le joueur, c’est un aboutissement heureux puisqu’il a confié « être ravi de poursuivre l’aventure ici et très heureux de rester à Nantes ». Ceci n’est rien d’autre qu’une « vraie preuve de confiance vis-à-vis du club, ainsi qu’envers l’équipe », avait-il laissé entendre.