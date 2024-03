Dall’Oglio se réjouit de bonnes nouvelles à Saint-Etienne avant Valenciennes

L’entraineur de l’AS Saint-Etienne a confirmé le retour de deux blessés dans son groupe, en plus des internationaux, avant le match contre Valenciennes, samedi (15h).

Saint-Etienne : Cafaro et Fomba sont disponibles pour affronter Valenciennes

Le groupe de Saint-Etienne était étoffé, ce jeudi, lors de l’avant-dernière séance d’entraînement, avant le voyage des Verts à Valenciennes. Mathieu Cafaro était bel et bien présent à l’Etrat au sein du collectif stéphanois. Touché aux adducteurs à Bastia, l’ailier de l’ASSE a profité de la trêve internationale pour se remettre sur pied. Il est maintenant opérationnel, pour le match d’ouverture de la 30e journée de Ligue 2.

« Ça va pour Mathieu Cafaro. Il s’est entraîné normalement toute la semaine. Il n’a plus de problème », a rassuré Olivier Dall’Oglio. Les nouvelles sont également bonnes pour Lamine Fomba. Victime d’une entorse à une cheville, avant la réception d’Auxerre (9 mars), le milieu de terrain s’est également entrainé sans souci, avec ses coéquipiers.

Les internationaux sont revenus en forme !

En plus des deux joueurs remis de blessure, les internationaux de l’AS Saint-Etienne ont aussi participé à l’entraînement. Benjamin Bouchouari, Aïmen Moueffek (Maroc) et Ibrahim Sissoko (Mali) sont rentrés de sélection en pleine forme. « On a profité de cette trêve, qui est arrivée au bon moment, pour soigner quelques tiraillements […]. Les internationaux sont bien revenus, avec des temps de jeu et sans souci », a communiqué l’entraineur des Verts.

Le retour de Wadji fixé, Appiah toujours en rééducation

Quant à Ibrahima Wadji, son retour est fixé. Après sa dernière séance avec les kinés, ce jeudi, il va intégrer l’entraînement collectif, dès vendredi, comme l’a annoncé Olivier Dall’Oglio.

D’après ce dernier, l’avant-centre sénégalais « monte en puissance ». Son retour à la compétition devrait se faire, à priori, la semaine prochaine. « Il ne devrait pas y avoir de souci », a rassuré le coach gardois.

Le dernier joueur encore à l’infirmerie est Dennis Appiah. Il poursuit sa rééducation. Le défenseur devrait se remettre à courir la semaine prochaine.