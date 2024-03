Bordeaux : Alberth Elis entame une étape importante de son rétablissement

Bonne nouvelle pour Alberth Elis ! Plus d’un mois après avoir été victime d’un terrible traumatisme crânien, l’attaquant de Bordeaux est enfin de retour chez lui.

Alberth Elis est libéré de la clinique

C’est une nouvelle encourageante pour Alberth Elis et ses supporters. Après avoir subi un grave traumatisme crânien le 24 février lors d’un match de Ligue 2 entre Bordeaux et Guingamp, il a passé plus d’un mois à l’hôpital. Heureusement, il est maintenant de retour chez lui et continue de se rétablir.

Selon les informations de France Bleu Gironde, le joueur de 28 ans reste étroitement surveillé par les services médicaux. Son évolution est même très positive, après avoir notamment connu quatre jours de coma artificiel.

Pour le Hondurien, c’est déjà une étape importante dans le processus de son rétablissement. Il avait été victime d’un terrible traumatisme crânien suite à un choc avec Donatien Gomis survenu après 40 secondes de jeu lors de Bordeaux – Guingamp.

Quel avenir pour Alberth Elis ?

Les nouvelles sont de plus en plus rassurantes pour Alberth Elis. Selon les rapports, il devient de plus en plus autonome et peut même faire de la marche rapide et du vélo. Bien qu’il n’ait aucune séquelle neurologique immédiate, il est encore trop tôt pour savoir s’il pourra rejouer au football de haut niveau. Sa rééducation se poursuit avec des séances à domicile et en clinique.