Drame à Bordeaux : Alberth Elis placé dans un coma artificiel !

Lors de la victoire des Girondins de Bordeaux contre l’EA Guingamp, samedi soir, Alberth Elis a reçu un terrible choc au crâne. L’attaquant de 28 ans a été placé dans un coma artificiel.

Girondins de Bordeaux : Alberth Elis s’effondre et reste au sol sans bouger

Durant le match de la 26e journée de Ligue 2 entre les Girondins de Bordeaux et l’EA Guingamp ce samedi, l’attaquant Alberth Elis a dû céder sa place sur civière après un terrible choc au crâne. Après avoir envoyé une tête sur la barre transversale et subi un gros choc avec son adversaire Donatien Gomis, l’international hondurien est resté au sol, sans bouger pendant plusieurs minutes, encerclé par ses coéquipiers et adversaires.

Le protégé d’Albert Riera a ensuite quitté le terrain sur civière, sous les applaudissements du Matmut Atlantique Stadium. Transporté à l’hôpital, conscient, Alberth Elis a été placé dans un coma artificiel, selon les informations de France Bleu Gironde.

À l’issue de la rencontre et de la victoire des Girondins de Bordeaux (1-0), son coéquipier Gaëtan Weissbeck a déclaré : « cette victoire, on la dédicace à Alberth Elis. On se rend compte que dans la vie, tout peut aller très vite. Un grand soutien à lui, on est de tout cœur avec lui. On prend de ses nouvelles, on espère que tout va aller mieux et qu’il se rétablira au plus vite. » Aux dernières nouvelles, l’ancien buteur de Boavista a subi une opération.

Alberth Elis opéré et hors de danger ?

D’après le journaliste hondurien Oscar Funes, Alberth Elis a été soumis à une intervention chirurgicale. L’opération s’est bien passée et le joueur se trouve actuellement en salle de récupération. Une information confirmée par le média Deportes TVC, qui précise que l’opération a duré au moins deux heures, et le natif de San Pedro Sula est a priori hors de danger maintenant.

De son côté, Clément Carpentier du site 20 Minutes indique sur sa page Twitter que : « l’état d’Alberth Elis reste stable ce dimanche matin. Comme évoqué par un média hondurien, il a été opéré une première fois cette nuit de la boîte crânienne avec succès. Mais la situation reste grave et il faut maintenant attendre son réveil. » Toute la communauté sportive reste en prière pour le numéro 17 des Girondins de Bordeaux.