160M€ ! Un gros coup s’offre à John Textor et l’OL

John Textor est peut-être sur le point de réussir l’un des plus gros coups financiers de l’histoire de l’Olympique Lyonnais. Alors que le mercato estival approche à grands pas, le dirigeant américain aura de quoi réaliser son marché pour recruter.

Jean-Michel Aulas – John Textor, la paix des braves

Après les échanges de mots tendus via les réseaux sociaux, c’est désormais la paix entre Jean-Michel Aulas et Jon Textor. L’ancien président de l’OL et son successeur ont décidé de mettre de côté leurs divergences et de travailler ensemble pour le bien du club, qui était plongé dans une crise profonde. Dirigeant du club rhodanien durant 36 ans, Aulas a longtemps contesté sa mise à l’écart par l’Américain.

Depuis, les deux hommes apparaissent ensemble en public, synonyme de leur parfaite entente pour un Olympique Lyonnais passé près de la relégation. Aujourd’hui vice-président de la FFF, JMA ne manque pas d’être au stade lors des rencontres des Lyonnais. Les deux hommes vont maintenant faire encore parler d’eux avec un nouveau feuilleton dont la fin semble proche.

John Textor va réaliser un coup à 160M€

C’est l’un des grands projets qui intéressent et préoccupent JMA depuis quelques mois. Le Groupe OL, qui ne fait pas de la LDCL Arena une priorité à décider de vendre la nouvelle nouvelle salle omnisports de l’ASVEL. Sa construction a été en partie financée par l’OL mais le besoin urgent de liquidités pour le foot rend sa vente indispensable. De quoi être sur le point de faire bientôt les affaires de John Textor et Jean-Michel Éléphants.

L’homme de 75 ans est proche de boucler l’opération de rachat de la salle pour un montant de 160 millions d’euros. Aulas est présenté comme le candidat le plus proche de devenir propriétaire de la nouvelle salle omnisports de l’ASVEL. Selon le quotidien régional rhônalpin, Tony Parker déjà a jeté l’éponge.