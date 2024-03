Vente de la LDLC Arena, désaccord total entre Aulas et Textor à Lyon ?

Jean-Michel Aulas a fait connaitre son point de vue sur la vente de la LDLC Arena, décidée par John Textor.

Aulas et Textor semblent opposés sur la cession de la LDLC Arena

John Textor, nouveau propriétaire de l’Olympique Lyonnais, souhaite vendre la LDLC Arena, afin de récupérer de l’argent frais à injecter dans le club rhodanien. Selon les informations du journal Le Progrès, la cession de la salle polyvalente de 12 000 places est négociée autour de 160 millions d’euros. Tony Parker, patron de l’ASVEL, serait intéressé par le rachat de cette enceinte, qui abrite des rencontres de son équipe.

Jeudi, le quotidien régional a évoqué, en plus, un intérêt de Jean-Michel Aulas. Mais ce vendredi, un avis contraire de l’ancien dirigeant de l’Olympique Lyonnais est émis. Dans des propos confiés à la source, il semble opposé à la vente de l’Arena, construite sous son initiative.

Jean-Michel Aulas : « Ce serait dommage de stopper un des joyaux de l’OL »

Après la cession de OL Reign à Michèle Kang par John Textor, l’emblématique président de Lyon ne veut pas regarder ce dernier céder les biens d’OL Groupe, sans donner son avis. « On va peser de toutes nos forces pour que les choses avancent dans le bon sens », a repondu Jean-Michel Aulas, intérrogé sur le possible abandon de la section lyonnaise de Futsal par les dirigeants actuels de Lyon.

Il n’est donc pas question pour ce dernier de laisser son successeur anéantir les projets qu’il a réalisés avec tant d’engagement et d’investissements énormes. « Les structures existent, on peut attirer des partenaires. Ce serait dommage de stopper un des joyaux de l’OL », a-t-il martelé. Désormais vice-président de la FFF, en charge du développement du football féminin, Jean-Michel Aulas garde une oreille attentive et un œil sur tout ce qui touche à l’Olympique Lyonnais.