Foot Mercato : Une offre inédite tombe pour Elye Wahi !

L’attaquant français, Elye Wahi sera l’une des attractions du prochain mercato estival. Un club anglais veut lui formuler une offre alléchante.

Elye Wahi sur le départ cet été ?

L’attaquant français évoluant au RC Lens, Elye Wahi intéresse un club anglais. Il a rejoint les Sang et Or en août 2023 en provenance de Montpellier HSC. Mais ses performances n’impressionnent pas encore les dirigeants lensois. Il a été le plus gros transfert de l’histoire du RC Lens l’été dernier. Les dirigeants de Lens ont déboursé 30 millions d’euros pour le signer, mais il n’a pas encore prouvé sa valeur. Il est auteur de 8 buts et 3 passes décisives en 28 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Wahi est lié au RC Lens jusqu’en juin 2028.

Newcastle s’intéresse à Elye Wahi

D’après les informations du journaliste turc, Ekrem Konür, un géant anglais se positionne pour s’attacher ses services et le relancer. Le RC Lens ne serait pas satisfait de ses statistiques et serait prêt à le céder cet été en cas d’une belle offre. Le club anglais Newcastle cherche à renforcer son équipe la saison prochaine. Les Mapgies auraient ciblé Elye Wahi et seraient prêts à formuler une offre au RC Lens. Les Sang et Or exigeraient 50 millions d’euros. Newcastle pourrait accélérer le dossier lors de l’ouverture du prochain marché des transferts.

L’arrivée de l’international français au sein de ce club pourrait combler le vide que pourrait créer un éventuel départ de l’attaquant suédois, Alexander Isak. Le serial buteur suédois serait l’une des cibles du Paris Saint-Germain pour le prochain mercato d’été. D’après le média anglais Team Talk, le PSG vise cet attaquant. Alexander Isak a inscrit 16 buts en 30 apparitions toutes compétitions confondues avec les Magpies cette saison. Sa valeur serait estimée à 100 millions d’euros par ses dirigeants.