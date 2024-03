OL : Maintien, Pierre Sage annonce la couleur avant Lyon-Reims

Avant d’affronter Reims, samedi, l’entraineur de Lyon n’a pas caché son impatience de voir son équipe assurer son maintien, à l’issue de cette 27e journée.

Pierre Sage impatient d’assurer officiellement le maintien de Lyon

Remonté de la dernière place de Ligue 1 à la 10e place, Lyon est presque assuré du maintien. Mais mathématiquement, il lui faut encore un point pour être entièrement à l’abri. Avec 34 points actuellement, l’OL peut donc se maintenir contre le Stade de Reims. À défaut d’une victoire face aux Rémois, Pierre Sage et son équipe se contenteraient d’un match nul pour rester dans l’élite, avant le terme de la saison.

C’est le souhait exprimé par l’entraineur de l’Olympique Lyonnais, en conférence de presse d’avant-match, ce jeudi. « Si on bat Reims, notre maintien sera quasiment scellé », a-t-il indiqué, en rappelant : « tout le monde nous voyait déjà en Ligue 2 ». En cas de victoire, Lyon aurait 37 points, soit deux points de plus que la moyenne nécessaire pour se maintenir.

Il reste encore huit matchs et 24 points en jeu, pour boucler la saison. Cependant, Pierre Sage estime que les rangs sont tellement serrés, que les positions des uns et des autres restent fragiles. « Les différentes statistiques montrent qu’il y a à la fois toujours de l’espoir et du danger », a-t-il fait remarquer.

Pierre Sage lorgne une place en coupe d’Europe

Pour le technicien des Lyonnais, il est préférable d’assurer leur maintien le plus tôt, afin de jouer libéré, en cherchant à finir le plus haut possible. Et pourquoi pas, à une place européenne ? « On verra ce qu’on pourra éventuellement jouer ensuite », a-t-il déclaré. En tout cas, il faut compter avec Lyon en cette fin de saison, car l’équipe est sur une série positive impressionnante. Soit une seule défaite en 10 matchs consécutifs, toutes compétitions confondues.

Parlant de place en coupe d’Europe, le club rhodanien est en demi-finale de la coupe de France. Il peut donc arracher directement une place en Ligue Europa, s’il remporte le trophée national. Il existe également une autre possibilité. Si Lyon atteint la finale contre le PSG, probablement, et que Paris est à la fois champion (donc qualifié pour la Ligue des champions) et vainqueur de la coupe de France, c’est bien l’autre finaliste qui jouerait la Ligue Europa.