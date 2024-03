Anthony Martial, un destin à la Alexandre Lacazette à l’OL ?

Un départ d’Anthony Martial de Manchester United à la fin de cette saison est plus qu’une évidence. L’ancien attaquant de Monaco n’a pas réussi à s’imposer et sera l’une des grandes victimes du grand changement qui arrive chez les Red Devils. Depuis, un retour en Ligue 1 où l’OM et l’OL l’attendent est évoqué.

Anthony Martial vers un retour à l’OL ?

On s’attendait depuis longtemps à ce qu’Anthony Martial quitte Manchester United en tant que joueur libre cet été. Sa carrière semble être un peu à la croisée des chemins en ce moment, mais on s’attend évidemment à ce qu’après avoir gravi les échelons à Lyon, il puisse revenir et potentiellement reconstruire sa carrière avec l’un des clubs européens de Ligue 1.

En ce sens, il serait intéressant de voir si l’OL tâte le terrain, compte tenu du nombre de joueurs formés au club qu’ils ont déjà réussi à faire revenir et qui ont ensuite connu une seconde vie au club, comme Alexandre Lacazette.

Mais dans le même temps, Martial qui avait rejoint entre-temps l’AS Monaco, qui a su profiter des difficultés financières des Gones pour l’attirer, ne manque pas de prétendants. Il est suivi par l’Olympique de Marseille, qui a déjà tenté le coup en janvier dernier.

Anthony Martial trop gourmand pour être recalé ?

Pablo Longoria le veut et sera encore tenté de revenir à la charge si l’OM arrive à se qualifier en Ligue des Champions. Mais les exigences personnelles d’Anthony Martial basées sur ce qu’il a gagné à Manchester United pourraient le mettre hors de portée de certains clubs qui pourraient se renseigner.

Un retour dans un club de Ligue 1 et qualifié en Ligue des Champions ou en Ligue Europa pourrait permettre à l’ailier de relancer sa carrière pour lui permettre de repartir à zéro et potentiellement revenir à un niveau proche du niveau auquel il se trouvait dans le passé au moment où il a signé à Manchester United.