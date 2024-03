OM-PSG : Les compos fuitent ! Jean-Louis Gasset sort le grand jeu

L’OM reçoit le PSG dimanche soir en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Découvrez les compositions probables de Jean-Louis Gasset et Luis Enrique.

OM-PSG : Jean-Louis Gasset espère récupérer quelques cadres

À la veille du Classique entre l’Olympique de Marseille et le PSG, la presse spécule sur les compositions probables des deux équipes. Malgré le nombre impressionnant de blessés, l’entraîneur marseillais pourrait tout de même s’appuyer sur une équipe compétitive. En effet, après avoir confirmé les forfaits de Jonathan Clauss, Bamo Meïté, Ismaïla Sarr, Jean Onana, Valentin Rongier, Amir Murillo et Bilal Nadir, ainsi que les incertitudes concernant Samuel Gigot, Leonardo Balerdi, Pape Gueye et Ulisses Garcia, coach Jean-Louis Gasset pourrait faire preuve d’ingéniosité face aux Parisiens.

Vendredi, Gigot et Garcia se sont entraînés avec le groupe alors que Balerdi et Gueye sont restés en soins. Toutefois, un certain optimisme règne pour ces joueurs et s’ils sont aptes, l’entraîneur olympien pourrait ainsi se présenter au Vélodrome avec un onze compétitif en 4-4-2 losange avec notamment Chancel Mbemba en latéral droit en l’absence de Jonathan Clauss.

Au milieu de terrain, Geoffroy Kondogbia devrait être aligné aux côtés de Jordan Veretout et le troisième élément du trio choisi entre Azzedine Ounahi et Pape Gueye. En attaque, Gasset devrait choisir entre Henrique, Ndiaye et Amine Harit pour composer son trio avec Aubameyang en pointe.

Du côté du Paris Saint-Germain, la défense pourrait être l’affaire de Danilo Pereira et Lucas Beraldo dans l’axe, protégés par Lucas Hernandez et Achraf Hakimi dans les couloirs. Au milieu de terrain, le trio, qui s’impose depuis ces derniers mois, Warren Zaïre-Emery, Vitinha-Fabian Ruiz devrait être reconduit face à l’OM.

En attaque, Ousmane Dembélé est attendu dans le onze de départ sur l’aile droite avec Kylian Mbappé à gauche, même si le capitaine de l’équipe de France pourrait commencer sur le banc pour le faire souffler après avoir disputé 180 minutes avec les Bleus durant la trêve internationale. En pointe, Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani devraient se disputer la place.

La compo probable de l’OM

Gardien : Lopez

Défenseurs : Mbemba, Gigot/Balerdi, Merlin

Milieux : Kondogbia, Gueye/Ounahi, Veretout

Attaquants : Harit/Henrique, Aubameyang, Ndiaye.

L’équipe possible du PSG

Gardien : Donnarumma

Défenseurs : Hakimi, Pereira, Beraldo, Hernandez

Milieux : Zaïre Emery, Ruiz, Vitinha

Attaquants : Dembélé, Kolo Muani/Ramos, Mbappé.