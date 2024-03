OM – PSG : Un plan pour museler Kylian Mbappé dévoilé

À l’approche du Classique entre l’OM et le PSG , les projecteurs se tournent naturellement vers Kylian Mbappé. Un plan stratégique visant à neutraliser l’attaquant français commence même à émerger.

OM – PSG : Comment limiter l’influence de Kylian Mbappé ?

Le Classique entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain reste un événement majeur dans le calendrier de la Ligue 1, malgré la perte de certains de ses éclats ces dernières années. En tête du championnat avec une avance considérable de 12 points sur son dauphin Brest, le PSG se rendra dimanche au stade Vélodrome pour un duel attendu face à une équipe de l’OM qui a retrouvé de l’élan sous la direction de Jean-Louis Gasset. Cependant, une grande menace se profile du côté parisien : Kylian Mbappé.

Le prodige français, meilleur buteur de l’histoire du PSG, sera assurément la figure à surveiller de près lors de ce choc. Après deux matchs sans marquer avec l’équipe de France, Kylian Mbappé devra certainement faire face à l’envie de se racheter, et quel meilleur adversaire que l’OM pour cela ? Adil Rami, ancien défenseur de l’OM, s’est exprimé sur le sujet et a partagé quelques astuces pour contenir l’impact de Kylian Mbappé.

Adil Rami livre quelques secrets

Le défenseur central souligne l’importance de l’anticipation et du positionnement selon la zone du terrain. Rester proche de Kylian Mbappé dans la surface de réparation et éviter de le laisser contrôler confortablement le ballon sont des stratégies importantes pour limiter son efficacité. « Quand tu es très haut, il ne faut pas le coller. Mais dans la surface, ou dès que tu te rapproches des 20 mètres, il faut être très proche avant qu’il contrôle et avant qu’il déclenche », a déclaré Adil Rami dans des propos rapportés par Eurosport.

Toutefois, Kylian Mbappé ne semble pas être une certitude dans le onze de départ du PSG pour le Classique contre l’OM. Avec le calendrier chargé et la demi-finale de la Coupe de France contre le Stade Rennais à venir, l’entraîneur Luis Enrique pourrait décider de ménager son prolifique attaquant pour les prochains matchs. Une décision qui n’est pas à exclure compte tenu de l’enchaînement des rencontres à haute intensité. Le suspense plane donc sur la titularisation ou non de Kylian Mbappé. Quoi qu’il en soit, le match OM-PSG promet d’être captivant, avec des enjeux importants pour les deux équipes