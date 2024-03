FC Nantes : Antoine  Kombouaré au cœur d’une grosse polémique

Dans un entretien aux Grandes Gueules du Sport, l’entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, a réaffirmé sa position à l’égard des joueurs observant le Ramadan. Tout au long de sa carrière d’entraîneur, Kombouaré a mis en place une règle qui oblige ses joueurs à rompre le jeûne les jours de match afin d’être sélectionnés dans l’équipe.

La méthode Antoine Kombouaré qui a fait polémique

C’est une décision qui avait fait polémique la saison dernière lors de son précédent mandat d’entraîneur du FC Nantes. Antoine Kombouaré avait décidé d’exclure l’international algérien Jaouen Hadjam (21 ans) du groupe pour le match à domicile contre le Stade de Reims. Un choix qu’il avait assumé à l’époque, balayant du revers de la main l’idée d’une décision sanction contre le joueur.

« Pendant la semaine, il n’y a aucun problème avec les joueurs à jeun. Je suis prêt à les soutenir si besoin », a-t-il expliqué dans son interview aux Grandes Gueules du Sport. S’il reconnaît que la période du jeûne n’est pas facile, pour Kombouaré il n’est pas question de le faire un jour de match. « Et ceux qui jeûnent ne font pas partie du groupe », a-t-il poursuivi, confiant qu’il ne veut pas qu’ils se blessent.

« Il n’y a pas de sanction mais ils restent chez eux », Antoine Kombouaré

L’entraîneur ajoute également que d’autres joueurs musulmans ont accepté ce « cadre » et ont rompu leur jeûne pour disputer des matchs avec Nantes et celui-là contre Reims. S’adressant toujours aux Grandes Gueules du Sport, le technicien français reste attaché à ce poste. Cependant, le jour du match, Kombouaré affirme que « Quand on prépare un match, il faut être ensemble, mais être ensemble sur le terrain, cela signifie être ensemble quand on mange le matin, ou au déjeuner. »

Il a réitéré qu’il ne croyait pas que son « cadre » soit une sanction : « Pour ceux qui ne veulent pas suivre la règle, il n’y a pas de sanction mais ils restent chez eux. Le joueur qui ne voulait pas, ça n’est arrivé qu’une fois. Nous avons eu un rendez-vous avec sa mère, son agent, et il a décidé tout seul. Nous avons joué notre match. »

L’entraîneur nantais de retour a conclu en laissant entendre que sa position était étayée par un avis médical. La question du jeûne reste une question controversée en France, la Fédération française de football ayant été fortement critiquée pour son propre « cadre du Ramadan », décrit par le manager du Red Star, Habib Beye, comme étant une « discrimination religieuse ».