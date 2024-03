OL : Pierre Sage tremble avant la Coupe de France

L’OL de Pierre Sage n’a pu mieux faire qu’un match nul 1-1 samedi soir lors de la 27e journée de Ligue 1. Un accroc marqué par un choix surprenant de l’entraîneur lyonnais, qui a de quoi s’inquiéter à quelques jours des demi-finales de la Coupe de France.

Pierre Sage et la sortie de Rayan Cherki

L’Olympique Lyonnais a connu une soirée difficile lors de son opposition face au Stade de Reims. Les Gones ont même été menés à la 55e minute grâce à ce but de Joseph Okumu. Ils finiront par réagir dix minutes plus tard pour égaliser par le biais d’Ernest Nuama, bien servi par Said Benrahma, pour prendre ce point du nul tout de même important.

Pendant que l’OL galérait face aux Rémois, Pierre Sage a été contraint d’opérer un choix. Il a décidé de sortir Rayan Cherki, titulaire l’une de ces rares fois en Ligue 1 cette saison. L’international français espoir est remplacé à la 46e minute et c’est justement son remplaçant qui sauve l’OL.

Avec le remplacement de Cherki à la pause, les supporters des Gones se demandaient si la décision était due à une précaution contre une blessure ou à sa performance en première mi-temps.

Pierre Sage justifie la sortie prématurée de Rayan Cherki

Les matches s’enchaînent pour l’OL après la trêve internationale avec sa demi-finale de Coupe de France contre Valenciennes mercredi qui approche à grands pas. Interrogé au micro de Canal+ après le match, Pierre Sage a confirmé que la décision de remplacer le joueur de 20 ans par Nuamah était due à une précaution contre les blessures.

Selon le technicien de 44 ans, Rayan Cherki « a eu une petite alerte avec une gêne au mollet ». Au vu du palmarès impressionnant du milieu offensif lyonnais en Coupe de France, Pierre Sage avait clairement une vision plus large en sortant le joueur de 20 ans à la mi-temps. L’objectif est de le préserver pour la demi-finale de Coupe de France face à Valenciennes.