Olivier Dall’Oglio a trouvé son arme de destruction massive pour l’ASSE

Olivier Dall’Oglio et l’ASSE sont allés arracher une nouvelle victoire (2-0) à Valenciennes dans la course à la montée, lors de la 30e journée de Ligue 2. Les Verts se montrent particulièrement efficaces sur des phases de jeu, devenues une véritable arme pour l’équipe.

Les Verts d’Olivier Dall’Oglio ne s’arrêtent plus

La montée ou rien, c’est le mot d’ordre depuis l’arrivée d’Olivier Dall’Oglio à la tête du club stéphanois. Il a su relancer l’ASSE qui est de nouveau un candidat sérieux à la montée en Ligue 1. Les verts l’ont encore démontré samedi lors de leur déplacement chez le dernier, Valenciennes, en match comptant pour la trentième journée de Ligue 2.

Avec un nouveau but d’Irvin Cardona, l’AS Saint-Etienne s’est imposée 2-0 pour et enchaîne avec un septième match sans défaite (six victoires, un nul), soit leur troisième succès de suite. Un bilan impressionnant qui permet au club du Forez de conserver sa place sur le podium, et de continuer à entretenir la flamme de l’espoir.

Olivier Dall’Oglio a trouvé sa solution magique pour une équipe efficace

Les Verts sont donc plus que jamais engagés dans la course à la montée en Ligue 1. Et pour y arriver, il faudra continuer à engranger le maximum de points. Pour faire tomber ses adversaires, Olivier Dall’Oglio semble avoir trouvé son arme de destruction massive pour ce sprint final en Ligue 2. Il s’agit des coups de pied arrêtés, un domaine dans lequel les Stéphanois excellent particulièrement depuis quelque temps.

Lors de la victoire 2-0 à Valenciennes, les deux buts marqués l’ont été que sur des coups de pied arrêtés. « C’est important de ne pas les négliger », a réagi Dall’Oglio en conférence de presse d’après-match dans des déclarations relayées sur le site de l’AS Saint-Etienne. L’entraîneur de l’ASSE assure que « les coups de pied arrêtés sont une arme très importante ». Toutefois, il n’oublie pas de saluer la solidité défensive de son équipe.