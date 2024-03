Il flambe sous Olivier Dall’Oglio, mais l’ASSE peut s’en mordre les doigts

Olivier Dall’Oglio peut se réjouir d’avoir réussi le pari de relancer un buteur, un temps perdu dans ses repères. L’ASSE en profite très bien d’ailleurs et se rapproche davantage de son objectif de monter en Ligue 1.

Irvin Cardona, le pari réussi d’Olivier Dall’Oglio à l’ASSE

Parti pour un nouveau challenge en Bundesliga du côté d’Augsbourg, Irvin Cardona a perdu de sa superbe. L’ancien joueur du Stade Brestois est même relégué au banc au point de devoir se contenter que de quelques bouts de minutes par match.

En manque de temps de jeu, Cardona a saisi la main tendue de son ancien entraîneur Olivier Dall’Oglio pour se relancer à l’ASSE. Il débarque en prêt sans option d’achat en janvier dernier. Depuis son retour en France, plus précisément en Ligue 2 chez les Verts, Irvin Cardona prend du plaisir autant que possible.

Arrivé dans le Forez en pleine saison, l’attaquant de 26 ans est déjà devenu le meilleur buteur de l’AS Saint-Etienne avec cinq buts et une passe décisive en dix rencontres disputées. Il a d’ailleurs été élu Joueur du mois de février en Ligue 2. Grâce à ses belles performances, le club stéphanois a su grimper au classement pour retrouver le podium.

Irvin Cardona justifie son départ en prêt à l’ASSE

Il est clair qu’avec Olivier Dall’Oglio, le Nîmois a retrouvé la joie de jouer du football et de prendre du plaisir. En prenant la décision de partir en prêt et se relancer loin d’Augsbourg, Cardona avait un objectif très clair. Pour lui, « le plus important en partant, c’était de jouer, avoir du temps de jeu, retrouver de la confiance, marquer des buts pour prendre du plaisir avant tout ». Un pari osé qu’il réussit actuellement à l’ASSE, comme il l’a confié dans une interview à France Bleu Saint-Etienne Loire.

Dall’Oglio et Cardona, déjà la séparation ?

Recruté pour aider le club à atteindre son objectif de remonter en Ligue 1, l’attaquant français joue bien son rôle pour le moment. Avec la bonne forme retrouvée, la question de son avenir se pose désormais. L’AS Saint-Etienne, qui n’a pas négocié une option d’achat dans son prêt, peut avoir des regrets puisque Irvin Cardona doit retourner en Allemagne au terme de la saison, sauf que lui-même reste dubitatif sur son propre avenir.

Cardona est lié au club de la Bundesliga jusqu’en 2027 avec un salaire mensuel de 100 000 euros par mois. Conscient de ce que le club allemand est attentif à son progrès en France, il annonce des discussions avec son club à la fin de la saison. Il avoue cependant ne pas savoir s’il poursuivra à Saint-Etienne.