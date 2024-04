Coup de tonnerre à l’OL : John Textor acte le départ d’un cadre

Le mercato estival sera bouillant du côté de l’OL. Le président du club, John Textor veut signer de nouveaux joueurs et pousser certains cadres de l’équipe vers la sortie.

Un joueur quitte l’OL à la fin de la saison !

Le président de l’Olympique lyonnais, John Textor fait le ménage au sein de son club en vue de la saison prochaine. Certains joueurs vont plier leurs bagages à la fin de cette saison. De nouvelles têtes viendront renforcer l’effectif. Un cadre de l’OL est sur le départ. Les Gones vont se séparer de leur gardien titulaire, Anthony Lopes à la fin de cette campagne.

Selon les informations de L’Equipe, le club rhodanien va le libérer de son contrat pour « services rendus » et lui rendra hommage via les virages Nord et Sud du Groupama Stadium le 18 mai prochain, soir de la dernière journée de Ligue 1. Le gardien de but brésilien quittera son club formateur. Il sera remplacé par son compatriote Lucas Perri, le numéro 2 arrivé à l’OL lors du dernier mercato hivernal en provenance de Botafogo. Perri est mis dans les cages en Coupe de France. Il a réussi à convaincre les dirigeants lyonnais par ses performances. La destination prochaine d’Anthony Lopes n’est pas encore connue. Ses proches s’affairent déjà pour lui trouver un point de chute lors du prochain marché des transferts.

🚨 L'OL va libérer Anthony Lopes de sa dernière année de contrat pour "services rendus" ! 🇵🇹❤️💙



Le gardien portugais de 33 ans, qui a fait toute sa carrière à Lyon pour l'instant, va donc changer d'air cet été. 👋



(@lequipe)

D’autres cadres de l’OL sur le départ ?

Anthony Lopes n’est pas le seul joueur de l’OL annoncé sur le départ. Le club envisage de se séparer d’autres cadres. Le milieu de terrain, Rayan Cherki, le défenseur, Dejan Lovren pourraient tous quitter le club lors du prochain mercato d’été. Le défenseur argentin évoluant à l’OL, Nicolás Tagliafico est aussi très convoité sur le marché des transferts. Il pourrait rejoindre le Real Betis ou l’Atlético de Madrid la saison prochaine.