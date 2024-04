Rayan Cherki présent contre Valenciennes en CDF ? Une nouvelle fraîche tombe !

Blessé à un mollet jeudi dernier, Rayan Cherki est incertain pour la rencontre contre Valenciennes en Coupe de France. Le verdict tombera ce lundi 1er avril 2024.

Rayan Cherki forfait face à Valenciennes ?

L’Olympique lyonnais a soulevé son dernier trophée en 2012 après son sacre en Coupe de France devant Montpellier. L’occasion se présente aux Gones de remporter un nouveau trophée. En Coupe de France, le technicien français, Pierre Sage et ses hommes font un bon parcours. Ils ont réussi à éliminer Pontarlier (0-3), Bergerac (1-2), Lille (2-1) et le RC Strasbourg pour retrouver le dernier carré de cette compétition.

Il leur reste deux matchs pour remporter un nouveau sacre et obtenir le ticket pour une compétition européenne la saison prochaine. L’OL va affronter la modeste équipe de Valenciennes en demi-finale. Avant ce choc, une incertitude règne autour de la participation du milieu de terrain français Rayan Cherki à cette affiche. En effet, il a été touché lors de l’entraînement le jeudi dernier.

Lors du match contre le Stade de Reims samedi dernier pour le compte de la 27e journée de Ligue 1, il a été sorti en cours de jeu. Il est alors incertain pour la rencontre du mardi 2 avril 2024 en Coupe de France. Selon L’Equipe, l’international français va passer les examens médicaux ce lundi 1er avril 2024.

On saura s’il pourra disputer cette rencontre. Pierre Sage a donné des nouvelles de Cherki après la rencontre face à Reims. « Rayan Cherki va être testé demain donc il y a des chances qu’il puisse jouer mardi. Aujourd’hui, on est dans l’optique qu’il puisse se tester demain donc c’est déjà une bonne chose » a-t-il dit.

L’OL brille en Ligue 1

En Ligue 1, les Gones ont retrouvé leur meilleur niveau et envisagent de terminer la saison en beauté. Sous la houlette de Pierre Sage, l’OL brille et vise une place à l’Europe la saison prochaine. Sur les 17 derniers matchs de l’OL toutes compétitions confondues, Pierre Sage et ses hommes ont remporté 13 victoires, ils ont concédé un match nul et ont essuyé trois défaites.