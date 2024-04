Les nouvelles s’annoncent favorables à Saint-Etienne, avant la réception de Concarneau, samedi (15h).

Saint-Etienne et Concarneau dans deux-mini championnats différents

L’AS Saint-Etienne reçoit Concarneau, samedi après-midi, en ouverture de la 31e journée de Ligue 2. Avant cette confrontation, les Stéphanois sont sur une série de trois victoires consécutives, contrairement à leurs adversaires, qui ont concédé une 3e défaite, face à Angers, lors de la 30e journée. L’objectif de ces deux clubs est carrément différent en cette fin de saison. L’ASSE d’Olivier Dall’Oglio joue la montée en Ligue 1, alors que Concarneau joue le maintien. Les Verts sont 3es au classement, tandis que les Thoniers sont 18es et relégables en National, à 8 journées de la fin du championnat.

En plus de sa dynamique actuelle, Saint-Etienne va bénéficier du soutien massif de ses supporters, contre Concarneau. Ces derniers ont décidé de célébrer les 90 ans du club ligérien, samedi dans les tribunes. Cette rencontre devrait d’ailleurs battre le record d’affluence à Geoffroy-Guichard cette saison, car plus de 30 000 places étaient déjà vendus la semaine dernière.

Concarneau usé par les déplacements !

Plusieurs voyants sont donc au vert pour l’AS Saint-Etienne, face au promu. L’Équipe va plus loin et souligne un dernier point positif. Selon le quotidien sportif, Concarneau semble essoufflé par ses nombreux déplacements. En effet, le club reçoit ses adversaires hors de son stade, qui n’est pas homologué.

En plus des matchs à l’extérieur, l’équipe du président Jacques Piriou joue ses matchs à domciile sur terrain neutre. Plus grave, les Thoniers ne sont pas logés dans un stade précis. Ils ont déjà joué dans quatre stades différents : Francis-Le Blé (Brest), au Moustoir (Lorient), au Roudourou (Guingamp) et à Michel D’ornano (Caen). Ils pourraient bientôt recevoir au Roazhon Park à Rennes.

D’après le constat de la source, qui a embarqué dans le car du club du Finistère, lors de son match contre Angers SCO à Brest, les troupes du coach Stéphane Le Mignan « sont fatiguées ». Ce dernier ne dit pas le contraire. « On pensait que ça allait être plus stable, qu’on allait trouver un seul stade. […]. On est plus souvent dans les cars. On fait comme une équipe visiteuse », a-t-il déploré, dans le journal.