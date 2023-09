Hier samedi, dans le cadre de la 7e journée de Ligue 2, l’ASSE est allée chercher une précieuse victoire 0-1 sur le terrain de Concarneau. Laurent Batlles n’a pas manqué d’égard pour les locaux à la fin de la rencontre.

ASSE : Laurent Batlles voit une équipe qui chemine

Pour rester dans les 10 premières place de Ligue 2, L’As Saint-Étienne devait arracher les trois points de la victoire lors de son déplacement au stade Yves Allainmat - Le Moustoir. Exploit réalisé par les Verts de Laurent Batlles en inscrivant le seul but du match. Ce match entre l’avant-dernier du championnat et le 8e du classement a pris des allures d’un match démonstratif pour les Verts.

Par 16 fois, les joueurs de l’ASSE on frappé au but dans de ce match où ils n’ont cadré que 4 tirs pour un but inscrit. C’est seulement 9 tirs qu’ont réalisés les joueurs de Concarneau pour 3 cadrés. Pour Laurent Batlles, dans son analyse d’après match, ces derniers ont été difficiles à manœuvrer.

D’après lui, Concarneau est une équipe très « joueuse » aussi dangereuse que Valenciennes avec qui son équipe a fait match nul 0-0 le 2 septembre dernier. Il voit de la constance dans le jeu de cette équipe de coach Stéphane Le Mignan. « Ça demande des risques par moment, parce qu’ils en prennent », dit-il avant d’ajouter : « On voit qu’ils jouent, qu’ils cherchent à ressortir proprement les ballons, c'est très louable.»

Ces qualités n’ont cependant pas empêché le succès de l’ASSE qui figure à la 8e place du classement et qui va affronter l’ESTAC à la fin de ce mois pour la 8e journée du second Championnat de France.