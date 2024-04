OL : Bonne nouvelle pour Pierre Sage avant Valenciennes !

L’Olympique lyonnais va affronter Valenciennes ce mardi 2 avril 2024 en demi-finale de la Coupe de France. Le technicien lyonnais, Pierre Sage obtient un renfort de taille.

Pierre Sage vise un sacre de l’OL en Coupe de France

Les Gones ont l’occasion de battre Valenciennes ce mardi pour rejoindre la finale. En cas de victoire en finale, Pierre Sage et ses hommes pourront participer à une compétition européenne la saison prochaine. Ce sera une saison fructueuse pour les Lyonnais qui ont débuté cette campagne avec une mauvaise série de résultats.

Le technicien français, Pierre Sage a réussi à mettre en place les stratégies nécessaires et à relancer l’équipe. En Ligue 1, les Gones occupent la 10e place et pourront se maintenir dans l’élite à la fin de la saison. En Coupe de France, Pierre Sage et ses hommes livrent de belles prestations.

Ils ont éliminé le LOSC Lille (2-1) et le RC Strasbourg aux tirs au but, lors des tours précédents. En conférence de presse avant cette rencontre, le coach lyonnais a indiqué que son équipe doit remporter ce match. « On a la possibilité de faire de ce moment quelque chose de très positif pour tout l’environnement du club. Donc maintenant, il faut valider cette demi-saison qui pourrait être historique », a déclaré Pierre Sage.

🗨 « Leur donner ce qu'ils sont venus chercher en termes de qualification, de spectacle et d'engagement » 🔥



🎙 Notre coach Pierre Sage s'exprime sur cette demi-finale de Coupe de France face à Valenciennes ! 🏆🔴🔵



Plus que quelques heures avant de se retrouver au stade ⏳💥 — Olympique Lyonnais (@OL) April 2, 2024

Pierre Sage obtient de renforts

Pour cette affiche contre Valenciennes, le technicien de l’Olympique Lyonnais peut compter sur tous ses cadres habituels. Rayan Cherki était le seul joueur incertain. Il avait été victime d’une béquille à un mollet jeudi dernier à l’entraînement. L’international français a passé des tests concluants le lundi 1er avril 2024 et est retenu pour cette rencontre.

Les recrues hivernales Mangala et Benhrama ont fait leur retour dans le groupe samedi dernier en Ligue 1 face au Stade de Reims. Le latéral droit Mata est de retour de suspension. Le capitaine et meilleur buteur de l’équipe cette saison, Alexandre Lacazette (13 buts en Ligue 1) est disponible pour cette affiche.

🦁 Nos 𝟮𝟭 𝗚𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗾𝘂𝗲́𝘀 pour la réception de Valenciennes, ce soir à 20h45 ! 🔴🔵#OLVAFC pic.twitter.com/CN7MLh2L2B — Olympique Lyonnais (@OL) April 2, 2024

Le groupe de l’OL contre Valenciennes

Lopes, Perri, Diarra – Caleta-Car, Henrique, Lovren, Maitland-Niles, Mata, O’Brien, Tagliafico – Caqueret, Mangala, Matic, Tolisso – Baldé, Benrahma, Cherki, Fofana, Lacazette, Nuamah, Orban.