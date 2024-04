OL : Alexandre Lacazette lance un avertissement à Valenciennes !

À la veille de leur demi-finale de la Coupe de France, le capitaine de l’OL, Alexandre Lacazette, a lancé un cinglant avertissement à Valenciennes, l’adversaire des Gones.

OL : Alexandre Lacazette super motivé avant d’affronter Valenciennes

Trois jours après son match nul en Ligue 1 contre le Stade de Reims (1-1), à l’occasion de la 27e journée, l’Olympique Lyonnais va affronter le Valenciennes AC mardi soir, à l’occasion des demi-finales de la Coupe de France. À la veille de la réception de l’équipe de Ligue 2 pour cette rencontre très importante pour la saison des Lyonnais, Alexandre Lacazette a répondu aux questions des journalistes.

Malgré le classement du VAC dans la division inférieure (lanterne rouge de L2), le meilleur buteur de l’OL explique que le collectif de Pierre Sage est déterminé à en découdre sans tomber dans le piège du match trop facile.

« Il n’y a pas besoin de grand discours. Tout le monde sera motivé pour donner le meilleur de lui-même. Quand on est en demi-finale de Coupe de France, on a envie d’aller en finale. Il faut respecter Valenciennes. On connaît les pièges de les prendre de haut, de ne pas jouer à notre niveau », a déclaré l’ancien avant-centre d’Arsenal. Une tendance confirmée par l’entraîneur lyonnais.

Pierre Sage : « Nous sommes à 100% concentrés sur le match »

Classé 10e de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais joue probablement une grande partie de ses derniers espoirs européens demain soir au Groupama Stadium contre Valenciennes en demi-finale de la Coupe de France. Après avoir éliminé successivement le LOSC et le RC Strasbourg lors des tours précédents, les Lyonnais vont tout faire pour prolonger le plaisir et tenter de décrocher un billet pour la finale, selon leur coach Pierre Sage.

« Nous sommes à 100% concentrés sur le match contre Valenciennes pour l’emporter et vivre une belle fête avec nos supporters. Après-demain, nous aurons la responsabilité de faire un bon match et de gagner. Dans ce genre de situation, il est assez facile de définir l’équipe qui a tout à gagner et celle qui a tout à perdre.

Leur statut nous impose de prendre ce match très au sérieux. C’est une équipe qui n’a qu’un objectif cette saison, ils ont la tête à la Coupe de France. C’est à nous d’empêcher cet adversaire d’y croire ne serait-ce qu’une seconde dans ce match », a confié le technicien lyonnais en conférence de presse. Sur son site officiel, l’OL a annoncé que ce match se jouera à guichets fermés.