Un attaquant passé par Saint-Etienne est revenu sur son énorme regret, relatif à une décision prise en son temps.

Bref passage de Le Tallec à Saint-Etienne, lourde conséquence à Liverpool

L’AS Saint-Etienne est sur la longue liste des clubs dans lesquels Anthony Le Tallec (39 ans) a joué durant sa carrière. Cependant, son passage chez les Verts a été bref. Il y est resté seulement six mois, entre août 2004 et janvier 2005. Prêté par Liverpool a l’ASSE, sur sa demande, l’attaquant avait été rappelé d’urgence, pendant le mercato d’hiver, parce qu’il y avait des blessés au sein de l’équipe entraînée à cette époque par Rafael Benitez.

Mais grande fut la surprise d’Anthony Le Tallec à son retour en Angleterre. Il avait reculé dans la hiérarchie des joueurs offensifs. Il n’était plus parmi les premiers choix du technicien espagnol, la saison suivante. Ainsi, la suite de sa carrière a été fortement impactée par sa décision de se faire prêter à Saint-Etienne.

La sévère punition de Benitez à Anthony Le Tallec chez les Reds

Vingt ans plus tard, le joueur retraité à l’été 2021 le regrette énormément, selon son témoignage dans L’Équipe. Il avoue que son plus grand regret est d’avoir demandé à Rafael Benitez de partir en prêt (à l’été 2004). « J’ai fait le con et il m’en a voulu », a-t-il raconté. « Pour moi, tu es un taré. Tu faisais partie des trois attaquants, maintenant, je te mets à la 8ᵉ place », avait balancé le manager de Liverpool, au nez de l’ancien attaquant des Reds.

Anthony Le Tallec rappelle qu’il était jeune (il avait 20 ans). Mais Rafael Benitez ne lui avait pas pardonné son erreur de jeunesse. Et il lui en veut encore pour cela. « Il n’a rien voulu savoir et me prêtait chaque année. […]. Ma carrière aurait pu être différente, ce truc-là m’a été fatal », regrette-t-il encore.

Succession de prêts pour l’attaquant français

Pour mémoire, le natif de Hennebont (dans le Morbihan) avait été prêté successivement au Havre (2003-2004), à l’AS Saint-Etienne (2004-2005), à Sunderland (2005-2006), au FC Sochaux (2006-2007) et au Mans à deux reprises (2007-2008, puis 2008-2010). Ayant mis fin de carrière en mai 2021, Anthony Le Tallec a démarré sa reconversion au FC Annecy, dans l’encadrement des U17. Il est coach adjoint de la réserve du Havre AC, depuis juillet 2023.