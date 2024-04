Après son précieux succès à Nice, le nouvel entraineur du FC Nantes prépare un autre coup contre Lyon, malgré le huis clos finalement confirmé.

Le FC Nantes prend acte du huis clos contre Lyon

Le FC Nantes jouera son prochain match en Ligue 1 contre l’Olympique Lyonnais, le dimanche 7 avril (20h45). Annoncé à huis clos, en raison de la sanction qui frappe les Canaris, la rencontre programmée en clôture de la 28e journée de Ligue 1 se jouera effectivement sans spectateurs.

Saisi par le FCN, le CNOSF n’a pas donné de suite favorable à la requête des Nantais, qui ont ainsi tenté de faire annuler la sanction de la Ligue. Dans un communiqué officiel, le FC Nantes indique qu’il « prend acte de la proposition défavorable du CNOSF, confirmant la décision de la Commission de discipline de la LFP ».

Dans la suite de son message, le club de Waldemar Kita réitère sa position initiale, sur le huis clos total prononcé par la Ligue. Le club continue de considérer la décision de la LFP comme « profondément injuste et disproportionnée ». Pour rappel, les supporters du FC Nantes sont sanctionnés pour avoir fait usage d’engins pyrotechniques au stade de la Beaujoire, lors de la réception du RC Strasbourg.

Antoine Kombouaré peut-il enchaîner face à Lyon ?

Malgré l’absence de supporters lors de la venue de Lyon, Antoine Kombouaré et son équipe ont à cœur d’enchaîner une deuxième victoire pour s’éloigner de la zone rouge. Après avoir félicité ses joueurs pour le succès à Nice (1-2), le nouvel entraineur des Jaune et Vert s’est immédiatement projeté vers le choc avec Lyon. « Nous allons pouvoir faire une bonne semaine de travail et bien préparer le match face à l’OL », a-t-il déclaré, en évoquant une rencontre « qui s’annonce difficile ».

L’équipe de Nantes sera-t-elle capable de montrer « un état d’esprit irréprochable » face aux Lyonnais, comme l’a souligné Kombouaré contre Nice ? Rendez-vous dimanche soir, pour le verdict de l’important FCN-OL, sans public.