OM : Une belle récompense en vue pour Aubameyang et Chancel Mbemba

Les performances notables de Pierre-Emerick Aubameyang et Chancel Mbemba à l’OM ne passent pas inaperçus. Les deux Olympiens sont nominés pour le prix Marc Vivien Foé, qui honore le meilleur joueur africain de Ligue 1 de la saison.

OM : Pierre-Emerick Aubameyang et Chancel Mbemba nominés pour le prix Marc Vivien Foé

Cette année encore, le prestigieux prix Marc-Vivien Foé récompensera le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1, et parmi les finalistes dévoilés par France 24 et RFI, deux joueurs de l’Olympique de Marseille se distinguent. En effet, Pierre-Emerick Aubameyang est nommé pour ses performances remarquables sous le maillot de l’OM, marquant pas moins de 23 buts sur les 40 matchs disputés cette saison, dont 9 en Ligue Europa.

Sa domination dans cette compétition européenne en fait un sérieux prétendant au titre, d’autant plus qu’il est désormais le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue Europa avec 33 buts, y compris ceux inscrits en phase de groupes. L’attaquant gabonais se concentre désormais sur le quart de finale de la Ligue Europa contre Benfica Lisbonne, déterminé à continuer à marquer et à guider son équipe vers la victoire.

En parallèle, Chancel Mbemba, défenseur international congolais, est également en lice pour le prix Marc Vivien Foé, après avoir remporté ce trophée l’année précédente. Son rendement constant et ses solides prestations dans la défense de l’Olympique de Marseille font de lui un sérieux concurrent pour cette distinction individuelle.

Le suspense reste entier quant à l’identité du lauréat final, avec deux joueurs de qualité et de talent comme PE Aubameyang et Chancel Mbemba. Vainqueurs de la dernière Coupe d’Afrique des Nations (CAN) avec la Côte d’Ivoire, Diakité Oumar du Stade de Reims et Wilfried Singo de l’AS Monaco figurent parmi les finalistes.

La liste des 11 nominés pour le prix

1- AUBAMEYANG Pierre-Emerick, attaquant (Gabon/Marseille)

2- BENTALEB Nabil, milieu de terrain, (Algérie/Lille)

3- CAMARA Lamine, milieu de terrain (Sénégal/Metz)

4- DIAKITÉ Oumar, attaquant (Côte d’Ivoire/Reims)

5- GOUIRI Amine, attaquant (Algérie/Rennes)

6- HAKIMI Achraf, défenseur (Maroc/PSG)

7- MBEMBA Chancel, défenseur (RD Congo/Marseille)

8- MOFFI Terem, attaquant (Nigeria/Nice)

9- NDAYISHIMIYE Youssouf, milieu de terrain (Burundi/Nice)

10- SIMON Moses, attaquant (Nigeria/Nantes)

11- SINGO Wilfried, défenseur (Côte d’Ivoire/Monaco)