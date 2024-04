ASSE-Concarneau : Les supporters de Saint-Etienne sortent leur arme secrète contre la LFP

Les supporters de l’ASSE ont pris des mesures exceptionnelles, face à Concarneau. Ils veulent ainsi éviter de tomber sous le coup d’une sanction de la LFP.

L’ASSE compte énormément sur ses supporters pour la montée

Après l’AJ Auxerre, il y a près d’un mois, l’ASSE reçoit l’US Concarneau à Geoffroy-Guichard, samedi (15h), lors de la 31e journée de Ligue 2. Les supporters de Saint-Etienne ont décidé de remplir le stade, pour célébrer les 90 ans du club ligérien. Dénombrés à 36 277, face à Auxerre, les fans stéphanois espèrent être plus nombreux contre Concarneau, pour pousser leur équipe à la victoire, en marge de la fête prévue.

Olivier Dall’Oglio et ses joueurs ont plus que jamais besoin de leur soutien, afin de poursuivre leur série de victoires, dans la course pour la montée en Ligue 1.

Rude bataille pour les deux premières places

Troisième au classement, Saint-Etienne (51 points) est engagés dans une lutte serrée avec le leader du championnat, l’AJA (58 points), et son dauphin Angers SCO (53 points). Les Verts visent en effet l’une des deux premières places du podium, qui sont qualificatives directement en Ligue 1. Pour atteindre son but, l’entraineur du club ligérien et ses joueurs comptent sur leurs supporters, véritables 12e homme, à domicile comme à l’extérieur.

Consignes : Le peuple vert veut éviter les fumigènes

Conscient du rôle capital qu’il peut jouer pour la montée, le peuple vert a passé des consignes claires, pour ne pas se faire épingler par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel. L’Union des Supporters Stéphanois (USS), les Green Angels (GA92) et les Indépendantistes Stéphanois (IS98) ont décidé d’éviter les fumigènes, samedi, selon le média Peuple-Vert. Ils ont prévu également d’encadrer le cortège des fans.

Notons qu’en Ligue 1, le FC Nantes est lourdement sanctionné d’un huis clos total, face à Lyon au stade de la Beaujoire, dimanche. Les Canaris ont pourtant besoin de leurs supporters, dans la lutte pour leur maintien dans l’élite. Cette sanction est liée à l’usage d’engins pyrotechniques.

Pour rappel, le 90e anniversaire de l’ASSE avait été fêté par le club ligérien le 4 novembre 2023, autour du match perdu contre le Paris FC (0-1), devant 35 563 spectateurs à Geoffroy-Guichard. Toutefois, ces quatre groupes de supporters avaient décidé de célébrer l’anniversaire de l’ASSE, plus tard dans la saison.