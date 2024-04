Le jackpot pour l’OGC Nice avec ce crack de Francesco Farioli ?

Après Khephren Thuram, un autre jeune crack de l’OGC Nice fait l’objet d’un grand intérêt en Europe. Un des cadors de la Premier League est intéressé à l’idée de le signer le protégé de Francesco Farioli. Ce qui pourrait rapporter un jackpot aux Aiglons.

Melvin Bard s’est imposé dans le groupe de Francesco Farioli

Malgré les tentatives répétées de l’OGC Nice pour accroître la qualité et la concurrence à au poste d’arrière gauche, Melvin Bard continue d’exceller. La saison dernière, Joe Bryan a été prêté par Fulham. L’Anglais n’a pas réussi à remplacer Bard et Romain Perraud, prêté au Gym par Southampton, n’y est pas non plus parvenu. Le joueur de 23 ans a su garder la confiance de Francesco Farioli.

Bard s’est donc illustré à 28 reprises sous le maillot niçois cette saison, enregistrant cette fois deux passes décisives sous les ordres de Francesco Farioli. C’est la saison la plus accomplie de la carrière de Melvin Bard en tant que professionnel. Avec seulement deux ans restants sur son contrat à l’Allianz Riviera, une décision pourrait être envisagée à la fin de la saison.

Manchester United s’intéresse à Melvin Bard

Compte tenu des blessures fréquentes de Luke Shaw et Tyrell Malacia, Manchester United, qui partage les mêmes propriétaires d’INEOS, est à la recherche d’un arrière gauche. La direction des Red Devils a donc inclus Melvin Bard, à l’esprit offensif, sur sa liste restreinte.

L’Evening Standard déclare que le déménagement de Bard à Old Trafford « pourrait bénéficier » aux deux clubs affiliés à INEOS.