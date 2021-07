OL Mercato : Révélation sur le transfert de Melvin Bard à Nice

Publié par ALEXIS le 19 juillet 2021 à 19:45

L’ OL a transféré Melvin Bard à l’OGC Nice, vendredi. Revenu sur le transfert du jeune défenseur, Le Progrès croit savoir que ce n’est pas de gaieté de coeur que ce dernier a accepté de quitter le cocon familial lyonnais.

Melvin Bard ne voulait pas quitter l' OL de sitôt !

L’OGC Nice a arraché Melvin Bard à l’ OL pour un montant de 3 M€ et des incentives pouvant atteindre 2 M€ et 20 % de bonus à la revente du joueur. L’arrière latéral gauche avait reçu une première proposition concrète en provenance de Belgique, mais n’était pas emballé par un départ de l’Olympique Lyonnais, encore moins par l’étranger. Il rêvait en effet de s'imposer à Lyon durablement. Cependant, l’offre de l’OCG Nice est venue bouleverser son plan. Selon le quotidien régional, rapportant les propos de l’entourage de Melvin Bard, « il s’imaginait poursuivre avec son club formateur et monter en puissance ». Il a donc été contraint de quitter son club de coeur. À noter qu'e l'ex-n°6 de Lyon a disputé seulement 15 matchs en Ligue 1 avec les Gones entre décembre 2019 et 2021.

Le jeune défenseur confronté à une forte concurrence

Melvin Bard a été transféré alors qu’il était en préparation avec l’équipe de France olympique pour les JO 2020 de Tokyo. Son transfert sera donc validé dès son retour de Tokyo au Japon. L’ OL était obligé de céder sa pépite de 20 ans, après avoir recruté Henrique Silva Milagres. Cela, ajouté au retour de prêt de Youssouf Koné et la présence de Maxwel Cornet. Une forte concurrence ! Pour rappel, Melvin Bard avait rejoint l’académie de l’ OL en 2016. Après avoir fait ses preuves avec les U19 et la réserve, il a intégré progressivement le groupe professionnel lyonnais. Le natif d'Ecully a disputé son premier match en Ligue 1 contre le Nîmes Olympique, le 6 décembre 2019. Ayant prolongé son contrat en décembre 2020, il était lié à Lyon jusqu’en juin 2024, lors de son transfert au Gym.