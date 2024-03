Mercato AS Monaco : Youssouf Fofana se fixe un ultime objectif

Sous contrat jusqu’en juin 2025, Youssouf Fofana est susceptible de quitter l’AS Monaco cet été. Mais avant, le milieu de terrain s’est fixé un ultime objectif.

Mercato AS Monaco : Youssouf Fofana très convoité à l’étranger

Arrivé en janvier 2020 en provenance du RC Strasbourg contre un chèque de 15 millions d’euros, Youssouf Fofana passe probablement ses derniers mois sous les couleurs de l’AS Monaco. À un an de la fin de son engagement sur le Rocher, le colosse milieu de terrain de 25 ans n’a pas encore fait l’objet d’une prolongation et un départ pourrait donc intervenir dès cet été afin d’éviter de le voir partir libre dans douze mois.

Un temps annoncé dans les plans du Paris Saint-Germain, Youssouf Fofana susciterait désormais des convoitises à l’étranger, notamment en Angleterre, où Newcastle United, West Ham, Arsenal et Brighton seraient intéressés par son profil.

En Italie, la Juventus Turin a également été annoncée sur les traces du natif de Paris, mais c’est l’AC Milan qui serait le plus chaud à l’heure actuelle pour le récupérer dès la fin de saison, selon La Gazzetta dello Sport. Mais avant de quitter les rangs de l’ASM, Youssouf Fofana veut terminer la saison en beauté.

Youssouf Fofana veut ramener l’AS Monaco en LDC

À l’issue du festival offensif de l’AS Monaco sur le terrain du FC Metz, samedi soir, pour le compte de la 27e journée de Ligue 1, Youssouf Fofana s’est confié sur le site officiel du club de la Principauté. Avant de quitter éventuellement l’effectif d’Adi Hütter, le natif de Paris veut qualifier le club monégasque pour la Ligue des Champions.

« Un match quasi parfait je dirais, car nous aurions préféré repartir à Monaco avec notre cage inviolée (…) Nous savions que le FC Metz concédait pas mal de buts dans le premier quart d’heure, ce qui est également notre cas (…) Nous sommes dans un marathon, mais chaque match est en même temps une finale. Il en reste sept, et il faudra gratter le maximum de points un peu partout. Mon but est de ramener l’AS Monaco en Ligue des Champions ! », a confié Youssouf Fofana. Pour laisser filer Fofana, l’AS Monaco exigerait au moins une vingtaine de millions d’euros.