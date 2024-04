Mercato OM : Paulo Fonseca fixe une condition cornélienne à Longoria

Le nom de Paulo Fonseca est toujours bien placé dans l’esprit de Pablo Longoria pour le poste d’entraîneur de l’OM. En fin de contrat au LOSC, le coach portugais sait ce qu’il veut pour l’avenir.

Mercato OM : Paulo Fonseca en pole position pour remplacer Gasset

Arrivé dans le rôle de pompier de service, Jean-Louis Gasset ne se projette pas. Sous contrat jusqu’au 30 juin prochain, le coach de 70 ans devrait céder sa place à un nouvel entraîneur plus jeune à l’issue de cette saison. D’ailleurs, Pablo Longoria et les dirigeants de l’Olympique de Marseille auraient commencé à chercher son successeur.

Déja emballé pour venir l’été dernier avant que la direction de Lille OSC ne mette son veto, Paulo Fonseca serait toujours sensible à cet intérêt. En fin de contrat cet été, le technicien portugais se trouverait également sur les tablettes de John Textor pour remplacer Pierre Sage sur le banc de l’Olympique Lyonnais. Un duel olympien s’annonce donc pour la signature de l’actuel coach des Dogues, mais Olivier Létang ne s’avoue pas encore vaincu et espère convaincre Paulo Fonseca de poursuivre à Lille.

« Avec Paulo, on se parle tous les jours, on a déjà parlé de ça. On s’est dit les choses. Il y a quelques semaines, j’avais évoqué l’avenir dans un entretien en disant que c’est le meilleur moyen de se prendre les pieds dans le tapis. On prépare la saison prochaine, mais on ne veut pas en parler, pas encore. Je ne veux pas parler des cas individuels. On s’est fixé des objectifs, restons concentrés là-dessus », a confié le président lillois sur RMC. Toutefois, le principal concerné serait bien conscient de ce qu’il cherche pour la suite de sa carrière.

Paulo Fonseca veut un projet sur la durée

Nommé en novembre 2020 en remplacement de Jocelyn Gourvennec, Paolo Fonseca refuserait pour le moment de donner suite aux appels du pied de sa direction pour prolonger avec le Lille OSC, mais ne fermerait pas forcément la porte à cette issue en cas d’une qualification en Ligue des Champions pour la saison prochaine.

Placé dans le viseur de l’Olympique de Marseille et de l’Olympique Lyonnais, le natif de Maputo intéresserait également des clubs en Premier League. Mais selon le quotidien régional La Provence, le technicien de 51 ans accorderait sa priorité à un projet sur le long terme.

Ce qui met en difficulté l’OM, réputé pour son inconstance en matière d’entraîneur. Pour rappel, depuis l’avènement de Pablo Longoria à la présidence du club en février 2021, l’OM est à son 7e entraîneur.