Mercato OM : Létang répond cash à Longoria pour Paulo Fonseca !

De passage sur RMC ce mercredi, Olivier Létang, président du LOSC, a fait le point sur l’avenir de son coach Paulo Fonseca, ciblé par l’OM pour cet été.

Mercato OM : Paulo Fonseca pour remplacer Jean-Louis Gasset ?

En quête d’un nouvel entraîneur pour remplacer Jean-Louis Gasset en fin de saison, Pablo Longoria, le président de l’Olympique de Marseille, aurait jeté son dévolu sur Paulo Fonseca, dont le contrat avec le LOSC expire le 30 juin prochain. Nommé en juillet 2020 en remplacement de Jocelyn Gourvennec, le technicien portugais n’a pas encore paraphé un nouveau bail en faveur des Dogues et son nom est déjà associé à d’autres clubs de Ligue 1, notamment l’OM et l’Olympique Lyonnais.

Même si certaines sources laissent à penser qu’il pourrait finalement prendre la résolution de poursuivre l’aventure dans le Nord de la France si le LOSC venait à arracher une place en Ligue des Champions pour la saison prochaine au terme de l’exercice en cours. En attendant de connaître la réponse du principal concerné, Olivier Létang, le premier responsable de Lille OSC, a fait le point sur la situation de son coach de 51 ans.

Mercato OM : Olivier Létang ne sait pas pour Paulo Fonseca

Invité de Rothen s’enflamme ce mercredi soir sur RMC, l’ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain est revenu sur l’avenir de son entraîneur Paulo Fonseca, courtisé par l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais. Pour Olivier Létang, les échéances à venir seront déterminantes pour juger la saison du LOSC, actuellement 4e au classement de Ligue 1 et en lice pour les quarts de finale de la Ligue Europa Conférence. Et alors que leurs relations sont parfois difficiles, Létang avoue ne rien savoir de ce que fera Fonseca.

« On se parle tous les jours avec Paulo. On s’est dit des choses. La meilleure façon de se mettre les pieds dans le tapis, ce serait de parler de la saison prochaine. On est concentré sur nos objectifs. On veut gagner tous les matches. Attendons de voir où on atterrit. Je ne veux pas parler des cas individuels. On s’est fixé des objectifs », a déclaré le président lillois. L’OM et Pablo Longoria sont donc prévenus concernant Paulo Fonseca.