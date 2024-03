OM : Un favori à la succession de Jean-Louis Gasset lâche sa réponse

Conscient du futur départ de Jean-Louis Gasset au terme de la saison, la direction de l’OM travaille déjà sur sa succession. Et l’une des pistes prioritaires a envoyé une première réponse aux Phocéens.

OM : Jean-Louis Gasset bientôt remplacé par Paulo Fonseca ?

Depuis son arrivée en février dernier, Jean-Louis Gasset a rapidement insufflé un nouveau souffle à l’Olympique de Marseille. Les résultats obtenus sous sa direction ont redonné espoir aux supporters marseillais, avec cinq victoires consécutives sur les sept derniers matchs disputés. Ce bilan positif a permis à l’équipe phocéenne de se replacer dans la course à la qualification pour la prochaine Ligue des Champions, se positionnant actuellement à la septième place de la Ligue 1, à seulement quatre points du Top 4.

Cependant, malgré ces performances encourageantes, Jean-Louis Gasset n’a pas vraiment l’intention de prolonger son aventure à l’OM au-delà de cette saison. Le technicien de 70 ans a évoqué à plusieurs reprises « sa mission commando de100 jours », indiquant ainsi que son départ était prévu une fois cette période écoulée. Cette décision a été prise en accord avec la direction du club, ouvrant ainsi la voie à la recherche d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Et parmi les noms évoqués pour succéder à Jean-Louis Gasset, celui de Paulo Fonseca revient avec insistance.

La Ligue des champions, une condition décisive pour sa signature

Photo : Paulo Fonseca

Actuellement en poste au LOSC, Paulo Fonseca réalise un travail remarquable avec son équipe qui se trouve à la quatrième place du championnat. L’OM avait déjà tenté de recruter le technicien portugais l’été dernier, sans succès. Cependant, avec la fin imminente de son contrat à Lille, expirant en juin prochain, les dirigeants marseillais envisagent de revenir à la charge pour sa signature cet été.

Malgré ces spéculations, Paulo Fonseca reste pour le moment concentré sur sa mission avec Lille et ne se laisse pas distraire par les rumeurs concernant son avenir. L’Equipe indique d’ailleurs qu’une qualification pour la prochaine Ligue des Champions devrait même influencer sa décision quant à une prolongation de son contrat à Lille. L’OM devra donc attendre la fin de la saison pour avoir plus de clarté sur la possibilité d’accueillir ou non Paulo Fonseca sur son banc, tout en gardant à l’esprit la compétitivité et la stabilité nécessaires pour poursuivre sur la voie du succès la saison prochaine.