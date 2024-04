Le PSG tient un futur Ballon d’Or, juste un détail à régler !

Alors que Kylian Mbappé s’apprête à faire ses adieux à la Ligue 1, le PSG dispose encore dans ses rangs d’un joueur capable de prétendre au Ballon d’Or.

Julien Stéphan s’enflamme pour une star du PSG

Après la demi-finale de la Coupe de France perdue au Parc des Princes, l’entraîneur du Stade Rennais, s’est enflammé pour un attaquant du Paris Saint-Germain. En effet, Julien Stéphan a profité de sa conférence de presse d’après-match pour dire tout le bien qu’il pense d’Ousmane Dembélé. Pour le technicien rennais, si l’international français parvient à gommer ses lacunes au niveau de la finition, il peut aisément prétendre au Ballon d’Or.

« C’est marrant, quand on me parle d’Ousmane Dembélé, on parle toujours de ses défauts. Mais moi, je réponds toujours sur ses qualités. C’est un joueur hors norme dans le déséquilibre, dans le dribble, dans la faculté à créer des espaces, c’est un joueur exceptionnel. S’il avait une qualité de finition supérieure, il serait peut-être Ballon d’Or aujourd’hui, c’est vrai, » a déclaré Julien Stéphan, qui aimerait sans doute voir Ousmane Dembélé plus efficace devant le but adverse. L’ancien ailier droit du FC Barcelone, repositionné en meneur de jeu par Luis Enrique, sait donc ce qu’il a à corriger pour être encore plus fort.

Un rôle de meneur de jeu parfait pour Ousmane Dembélé ?

Photo : Ousmane Dembélé

Arrivé l’été passé en provenance du Barça contre un chèque de 50 millions d’euros, Ousmane Dembélé est l’une des armes fatales de Luis Enrique au sein du secteur offensif du Paris Saint-Germain. Comme contre la Real Sociedad à Saint-Sébastien le 5 mars dernier et l’Olympique de Marseille dimanche passé, le milieu offensif formé au Stade Rennais a évolué dans un rôle de faux numéro 9 et de meneur de jeu face à l’équipe de Julien Stéphan.

Alors que son numéro 10 se montre de plus en plus maladroit dans le dernier geste devant le but adverse, l’entraîneur parisien préfère aligner son joueur dans cette position pour créer le surnombre au milieu de terrain et pour ainsi avoir une meilleure maîtrise du jeu. Et le moins que l’on peut dire, c’est que Dembélé se montre sur son meilleur visage dans ce nouveau rôle avec une capacité à déséquilibrer le bloc adverse.