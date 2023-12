Arrivé librement cet été en provenance du Barça, Ousmane Dembélé pourrait ne pas s’éterniser au PSG. L’attaquant de 26 ans aurait déjà des envies d’ailleurs.

Mercato PSG : Ousmane Dembélé regrette d’avoir quitté le Barça

À un an de la fin de son contrat avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé a pris la décision de changer d’air et de rejoindre son ami Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain contre le paiement du montant de sa clause libératoire, soit 50 millions d’euros. Arrivé en grande pompe et attendu pour former un duo de feu avec Mbappé, l’attaquant de 26 ans réalise une saison plutôt moyenne pour sa première année sous les couleurs parisiennes. Et déjà en Espagne, la presse catalane croit connaître les raisons de ce coup de mou.

En effet, selon les informations du média El Nacional, Dembélé regretterait d’avoir quitté le Barça sur un coup de tête l’été passé. Toujours d’après la même source, le champion du monde 2018 regretterait surtout d’avoir trahi la confiance de son ancien coach Xavi Hernandez, qui l’appréciait énormément. Malheureux, le natif de Vernon n’exclurait pas un départ l’été prochain. L’Arabie saoudite serait même déjà sur les rangs pour le récupérer.

Ousmane Dembélé vers l’Arabie saoudite ?

Après Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Roberto Firmino, Fabinho, Séko Fofana et N’Golo Kanté notamment, la Saudi Pro League pourrait accueillir une nouvelle star dans les mois à venir. Le portail El Nacional rapporte en effet que le numéro 10 du Paris Saint-Germain serait dans le collimateur du championnat saoudien. Le profil du protégé de Luis Enrique plairait à un club saoudien qui serait prêt à casser sa tirelire pour le recruter lors du marché des transferts de l’été 2024. Plusieurs de Premier League et de Liga seraient aussi sur les rangs pour le récupérer en cas de départ au terme de l’exercice en cours. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Ousmane Dembélé est évalué à 60 millions d’euros par Transfermarkt.