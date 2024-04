Gasset transforme l’OM pour le choc contre le LOSC ! La compo

Ce vendredi soir, l’OM affronte le LOSC en ouverture de la 28e journée de Ligue 1. Découvrez la compo attendue de Jean-Louis Gasset avec des changements tactiques en attaque.

OM : Jean-Louis Gasset revoit sa tactique contre le LOSC

Ce vendredi soir, l’Olympique de Marseille se lance dans un défi de taille sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy, en affrontant le LOSC dans le cadre de la 28e journée de la Ligue 1. Actuellement classés 7e de Ligue 1, les Marseillais ont une mission capitale : obtenir un résultat positif pour garder espoir d’une qualification pour la prochaine Ligue des champions. En effet, une défaite face à Lille pourrait sérieusement nuire à leurs chances dans cette course européenne.

Pour ce déplacement à Lille, les hommes de Jean-Louis Gasset affichent alors une détermination sans faille. Toutefois, ils devront faire face à un adversaire redoutable, le LOSC, occupant actuellement la 4e place au classement. De plus, l’entraîneur de l’OM doit composer avec une série de blessures dans son effectif, pas moins de huit joueurs étant indisponibles pour cette rencontre. Cette situation pousse alors Jean-Louis Gasset à revoir sa tactique et à opérer des changements importants.

Amine Harit et Faris Moumbagna titulaires en attaque

Habituellement aligné en 3-5-2, l’OM devrait cette fois-ci opter pour un 4-3-3 face au LOSC, avec des ajustements notables en attaque. En l’absence d’Ismaïla Sarr, Amine Harit devrait être repositionné dans le secteur offensif, épaulant ainsi Pierre-Emerick Aubameyang et la recrue hivernale Faris Moumbagna. L’attaquant camerounais devrait évoluer à la pointe de l’attaque phocéenne.

Par ailleurs, le milieu de terrain de l’OM devrait être composé de Jordan Veretout, Geoffrey Kondogbia et Pape Gueye, tandis que la défense sera renforcée par Samuel Gigot et Leonardo Balerdi en l’absence de Chancel Mbemba, blessé. Quentin Merlin et Ulisses Garcia seront positionnés sur les ailes défensives, et Pau Lopez restera le gardien de but indiscutable de l’équipe.

La compo probable de l’OM face à Lille :

Gardien : Lopez

Défenseurs : Garcia, Gigot, Balerdi, Merlin

Milieux : Kondogbia, Veretout, Gueye

Attaquants : Harit, Moumbagna et Aubameyang