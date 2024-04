L’OM s’écroule face au PSG, Jean-Louis Gasset grimace

Jean-Louis Gasset n’est pas prêt à digérer la nouvelle déconvenue (0-2) de l’OM du dimanche soir face au PSG. Malgré une supériorité numérique, les Phocéens se sont écroulés face à des Parisiens qui ont été plus efficaces en contre, au grand regret de l’entraîneur de Marseille.

L’OM de Jean-Louis Gasset n’y arrive plus

Depuis la défaite en Ligue Europa face à Villarreal, l’Olympique de Marseille n’arrive plus à relever la tête. Le club de la Canebière vient d’enchainer avec troisième défaite consécutive, la deuxième de suite en Ligue 1, depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset.

La déroute face au Paris Saint-Germain (PSG) le dimanche 31 mars 2024, avec un score de 0-2, a certainement été une source de frustration pour l’entraîneur de 70 ans. Malgré une première mi-temps prometteuse de l’OM, l’expulsion contestable du joueur parisien Luca Beraldo à la 40e minute n’a pas suffi pour empêcher le PSG de prendre l’avantage.

Un but de Vitinha à la 53e minute et un second but de Gonçalo Ramos à la 85e minute ont suffi pour enfoncer les partenaires de Aubameyang dans cette mauvaise série de contre-performances.

La grosse déception de Gasset après la défaite

Photo : Jean-Louis Gasset

Cette défaite a non seulement affecté l’OM, mais a également servi les intérêts du RC Lens, de l’OGC Nice et même du LOSC. Elle leur permet de maintenir leur avance sur les Marseillais au classement de la Ligue 11 dans la course à l’Europe. Pour Jean-Louis Gasset, cette troisième défaite consécutive soulève des questions sur la durée de l’embellie observée à sa prise de fonction.

Au micro de Prime Video, le Montpelliérain regrette le manque d’efficacité de son équipe, qui a pu compter au moins trois ou quatre situations de contre qu’ils auraient dû mieux maîtriser. « À onze contre dix, il est dur de se prendre des contres alors qu’on les accule dans leurs trente mètres. On devait être beaucoup plus concentrés », a regretté Gasset.