ASSE : Olivier Dall’Oglio s’offre un renfort bienvenu avant Paris FC

À deux jours du match entre le Paris FC et l’ASSE, comptant pour la 27e journée de Ligue 2, Olivier Dall’Olglio a enregistré un renfort de taille en défense centrale.

ASSE : Olivier Dall’Olglio enregistre le retour d’un défenseur

Malgré un début de saison difficile, l’AS Saint-Étienne continue de gravir les échelons au classement de la Ligue 2. Les trois victoires consécutives des Verts ont propulsé le club à la 4e place du championnat, relançant ainsi son ambition de remonter en Ligue 1 la saison prochaine. Avec seulement cinq points séparant l’ASSE du dauphin angevin, les Stéphanois doivent maintenir cette dynamique et enchainer des résultats positifs pour espérer atteindre cet objectif majeur.

La prochaine étape de cette ascension se déroulera ce week-end avec un déplacement périlleux sur la pelouse du Paris FC. Pour tenter de remporter cette rencontre comptant pour la 27e journée de Ligue 1, l’équipe dirigée par Olivier Dall’Oglio devra mobiliser toutes ses ressources. D’ailleurs, le coach stéphanois peut compter sur un renfort de taille en défense.

Mickael Nadé est de retour à l’entrainement

Outre le retour de Thomas Monconduit après sa suspension, Mickael Nadé sera également disponible pour affronter le Paris FC. Malgré des gênes musculaires qui l’ont contraint à sortir lors du dernier match contre Annecy (victoire 2-1), le défenseur central de 24 ans semble totalement rétabli et prêt à défendre les couleurs de son équipe. Via les images publiées sur les réseaux sociaux, Mickael Nadé a repris l’entrainement collectif et devrait être opérationnel pour le déplacement à Paris. Son retour constitue un signal positif pour l’ASSE.

Il est fort probable que Mickael Nadé soit aligné aux côtés de Dylan Batubinsika en défense centrale. Par ailleurs, Aïmen Moueffek, qui était absent lors du précédent match contre Annecy, se rapproche également d’un retour à la compétition. Des informations plus précises sur son état de santé devraient être données par Olivier Dall’Oglio lors de sa conférence de presse ce jeudi. Dans l’ensemble, l’AS Saint-Étienne semble prête à relever le défi face au Paris FC, avec un effectif renforcé et déterminé à poursuivre sa série de victoires.