Lille Mercato : Edon Zhegrova en Italie cet été ?

Le prochain mercato estival sera animé du côté du LOSC Lille. Plusieurs cadres de l’équipe, dont Edon Zhegrova, sont cités pour un transfert cet été.

Edon Zhegrova brille avec Lille

L’attaquant Edon Zhegrova évoluant à Lille OSC est très sollicité sur le marché des transferts. Ses belles prestations avec les Doges suscitent l’intérêt de certains cadors européens. Le Kosovar pourrait quitter Lille cet été. Il a la cote en Italie.

Le joueur de 25 ans a déjà disputé 27 matchs avec Lille cette saison et a inscrit 5 buts. Il a été le bourreau du RC Lens pendant le derby du Nord entre les deux formations le week-end dernier pour le compte de la 27e journée de Ligue 1.

Il a ouvert le score pour Lille avant la pause. Au retour des vestiaires, il a enfoncé les Lensois avec un deuxième but. L’attaquant français Elye Wahi a réduit le score pour les Sang et Or. Cette victoire permet à Lille de se lancer parfaitement dans la course à la Ligue des champions la saison prochaine.

Juventus et Napes ciblent Edon Zhegrova

D’après les informations du journaliste Nicolo Schira, deux clubs italiens se bousculent déjà pour s’attacher les services du prolifique ailier lillois. La Juventus Turin et Naples suivent de près les performances de Zhegrova. Les deux écuries italiennes seraient prêtes à passer à l’action pour l’international kosovar lors du prochain mercato estival. Edon Zhegrova est lié au LOSC Lille jusqu’en 2026. La direction lilloise exigerait au moins 20 millions d’euros pour laisser partir son joueur.

D’autres joueurs de Lille sur le départ cet été

Zhegrova n’est pas le seul joueur du LOSC Lille annoncé avec insistance sur le départ cet été. Le jeune attaquant français Leny Yoro pourrait aussi quitter le club. Il serait en pleine négociation avec le Real Madrid. Si les dirigeants ibériques lui formulent une offre alléchante, il pourrait poser ses valises dans la capitale espagnole la saison prochaine.

Le prolifique attaquant canadien Jonathan David est aussi très sollicité sur le marché des transferts. Il est sous contrat au LOSC Lille jusqu’en juin 2025, mais il disposerait d’un bon de sortie pour quitter le club lors du prochain marché des transferts.

D’après les informations du média anglais, Caughtoffside, l’attaquant canadien intéresse Chelsea, Arsenal et Manchester United. Les trois formations anglaises de Premier League suivent les performances du joueur et seraient prêtes à entamer des négociations avec lui.