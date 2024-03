Edon Zhegrova et le LOSC réalisent un gros coup face à Lens

Le LOSC se donne de quoi rêver d’une place en Ligue des Champions la saison prochaine. En ouverture de la 27e journée de Ligue 1, Edon Zhegrova, auteur d’un doublé, et ses partenaires se sont offert le scalp du RC Lens battu sur le score de 2 buts à 1. Une belle opération qui envoie les Dogues sur le podium.

Lille et Paulo Fonseca n’avait pas de temps à perdre

La trêve internationale n’a pas permis au RC Lens de se remettre de sa précédente humiliation subie à domicile devant l’OGC Nice. Déjà battus 3-1, les Sang et Or devaient relever la tête dans le chaud derby du Nord sur la pelouse de Lille. Malheureusement, c’est raté pour les partenaires d’Elye Wahi. Les Dogues n’avaient pas du temps à perdre à l’occasion de cette 27e journée de Ligue 1, puisqu’ils n’ont eu besoin que de neuf petites minutes pour lancer le derby.

Privé des services d’Umtiti, Gomes, Ilic et Morais, tous blessés, le LOSC ouvre le score grâce à Edon Zhegrova, bien lancé dans la profondeur par Bentaleb. De qui mettre en extase les 50 000 supporters présents au stade Pierre-Mauroy. Ils auraient même pu doubler la mise au bout d’un premier quart d’heure très bien maîtrisé mais Haraldsson voyait sa frappe contrée par Aguilar à la 15e minute. Même si le RC Lens a fini par mettre le pied sur le ballon, ils ne parviendront pas égaliser avant la pause.

Edon Zhegrova enfonce le clou, Lens réagit tardivement

Pour ce déplacement périlleux, Franck Haise devait faire sans plusieurs joueurs. Khusanov, Machado et Gradit sont forfaits, Wesley Saïd est préféré à Elye Wahi sur le front de l’attaque. Un choix fort qui n’a pas porté ses fruits puisque les Lensois se feront surprendre une nouvelle fois dans cette opposition, en dépit d’une meilleure entame de deuxième mi-temps.

Lancé sur le flanc gauche, Gudmundsson réussissait à éliminer Frankowski avant de se présenter devant Samba. Si le Suédois butait sur le portier lensois, Zhegrova était à l’affût pour pousser le ballon dans le but vide (2-0, 60e). A 2-0 à l’heure de jeu, le LOSC venait de faire le plus dur et devait faire face aux assauts des Sang et Or, qui réduisent le score à la 78e minute, grâce à Elye Wahi, lancé en cours du jeu.

Edon Zhegrova envoie Lille sur le podium, Lens stagne

Le LOSC s’impose 2-1 au coup de sifflet final et s’offre une importante victoire dans ce derby du Nord. Grâce à cette victoire après 2 nuls, les Lillois retrouvent le podium de Ligue 1 avec 46 points grâce à Edon Zhegrova. Le RC Lens n’avance malheureusement pas et concède une deuxième défaite de suite. Les Sang et Or stagnent et restent sixièmes à quatre points de leur bourreau du soir.