Coup de tonnerre au RC Lens : Franck Haise sur le départ ?

Le technicien du RC Lens, Franck Haise serait en colère contre la direction du club. Les dirigeants lensois ne sont pas actifs sur le marché des transferts.

Franck Haise dans le viseur de Liverpool

Depuis son arrivée à la tête de l’équipe première du RC Lens en février 2020, le technicien français, Franck Haise réalise un travail remarquable. Ses performances suscitent l’intérêt de plusieurs clubs européens. En février 2024, il est cité avec insistance pour un transfert en Angleterre la saison prochaine.

D’après les medias anglais, Liverpool cherche un entraîneur pour remplacer le coach allemand Jürgen Klopp. Ce dernier a déjà annoncé son départ à ses dirigeants. Il quittera Liverpool à la fin de cette saison. Le profil de Franck Haise intéresse la direction des Reds.

Les rumeurs prenaient de l’ampleur au point où il est monté au créneau et a fait des mises au point sur son avenir. Il a indiqué qu’il se sent heureux avec les Sang et Or. « Je suis heureux. Je ne me refuse rien et notamment, je ne me refuse pas de continuer l’aventure », avait déclaré Haise.

Liverpool est à la recherche d’un entraîneur qui maîtrise l’utilisation des données chiffrées pour mesurer la performance des joueurs. Haise a les atouts nécessaires pour occuper ce poste.

« Si on parle des datas, du travail sur les datas, les résultats, les principes de jeu… C’est un travail qui est collectif, donc c’est une reconnaissance pour moi dont on peut tirer un peu de fierté et une reconnaissance du travail du club depuis quatre ans et plus. Je n’ai pas grand-chose d’autre à dire », avait déclaré Haise.

Franck Haise en froid avec la direction du RC Lens ?

Selon les informations du journaliste Romain Molina, Haise pourrait vite faire ses valises et quitter le RC Lens. Il aurait réclamé certains joueurs pour renforcer l’attaque de son équipe. Mais les dirigeants lensois n’ont pas encore répondu favorablement à sa demande.

« Le coach n’a pas eu les profils demandés notamment en attaque. A ce rythme-là, est-ce que Franck Haise va rester longtemps ? », a déclaré le journaliste. Cette situation pourrait pousser le technicien français à claquer la porte.