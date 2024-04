RC Lens : Franck Haise lâche une grosse annonce sur la fin de saison

Le RC Lens a encore laissé filer des points importants dans la course à la Ligue des Champions, après son nul (1-1) face au Havre. Un nouveau faux pas qui laisse des regrets à Franck Haise, qui reste dubitatif sur la fin de saison et l’objectif des Sang et Or.

Le RC Lens ne s’en sort plus

A Bollaert, l’heure n’est plus à l’optimisme. Dans un sprint final qui s’annonce décisif, le RC Lens n’est plus au mieux de sa forme et enchaîne les contre-performances. Déjà battus par l’OGC Nice et le LOSC, les Sang et Or ont encore connu un faux pas samedi face au Havre. Les deux clubs se sont neutralisés sur un score de parité d’un but partout.

Przemysław Frankowski a cru pouvoir remettre les hommes de Franck Haise sur le chemin de la victoire grâce à son but de la 58e minute. Mais les Lensois sont rattrapés au score en fin de rencontre par les Havrais. Un nul au goût de défaite pour le club nordiste qui perd encore du terrain dans la course à la Ligue des Champions, occupant la cinquième place à six points de la troisième place.

Franck Haise ne se fait plus d’illusion pour la Ligue des Champions

Lens est en train de terminer la saison comme il l’avait entamé à la grande déception de Franck Haise. En conférence de presse d’après-match, le technicien artésien s’est voulu lucide face à la situation de son club et aux possibilités d’aller encore accrocher une place en Ligue des Champions.

« On paye cette entame de saison qui fait qu’avec trois ou quatre points de plus sur ce début de saison, on pourrait être encore un peu dans la course » a-t-il indiqué dans des propos rapportés par RMC Sport.

A défaut de la Ligue des Champions qu’ils ont retrouvée cette saison, l’entraîneur lensois espère désormais tout au moins réussir à faire qualifier le RC Lens dans une compétition européenne. « Il faut se battre pour aller chercher une place européenne. On y est depuis un moment, mais il va falloir se battre sur les six derniers matchs », a ajouté Haise.