Grosse frayeur à Nantes ! Le jet de Waldemar Kita frôle un drame

Avant le choc de dimanche contre l’OL, à l’occasion de la 28e journée de Ligue 1, le président du FC Nantes, Waldemar Kita a frôlé le drame.

Le jet privé de Waldemar Kita a déclaré une urgence aéro

Quelques heures avant le, match de Ligue 1 perdu contre l’Olympique Lyonnais (1-3), Waldemar Kita a eu une grosse frayeur avec un incident technique impliquant son jet privé. « Ce dimanche 7 avril, en soirée, Flight radar, qui suit les vols de milliers d’avions dans le monde, a fait savoir qu’un Cessna 525 CitationJet, un avion d’affaires léger, avait déclaré une urgence 7 700, alors qu’il s’apprêtait à se poser à l’aérodrome d’Ancenis », rapporte Ouest-France.

Plus de peur que de mal pour Waldemar Kita

En effet, d’après les renseignements obtenus par le quotidien régional auprès d’un utilisateur de l’application FlightRadar24, « le jet privé Valljet des possibles Kita père et/ou fils a déclaré une urgence aéro (7700) avec tour au-dessus de l’aérodrome d’Ancenis, passage bas et remise de gaz sur l’aéroport de Nantes avant de se poser quelques minutes plus tard à Nantes. » Plus de peur que de mal pour le patron des Canaris puisque l’avion a finalement réussi à atterrir sans aucun dégât majeur.

Mais à n’en pas douter, l’homme d’affaires franco-polonais de 70 ans a eu un très gros moment de frayeur. L’avion en question, un Cessna 525 CitationJet, qui appartient à la société Valljet, co-fondée par Waldemar Kita, a finalement poursuivi son vol jusqu’à l’aéroport de Nantes avant le coup d’envoi du match au Stade de la Beaujoire. Présent dans l’avion, Kita a ensuite pu assister à la défaite des hommes d’Antoine Kombouaré face à l’OL.