Le vestiaire de l’OM se déchire après Lille, Gasset dans la tourmente

La tension monte d’un cran au sein du vestiaire de l’Olympique de Marseille après la troisième défaite de rang en Ligue 1 contre Lille. Le coach de l’équipe, Jean-Louis Gasset serait sur la sellette.

Jean-Louis Gasset relance l’OM

Après des débuts en fanfare sur le banc de l’Olympique de Marseille, Jean-Louis Gasset et le club phocéen sont aux abois depuis quelques semaines. Nommé au poste d’entraîneur en février dernier après le limogeage de Gennaro Gattuso suite à une série de mauvais résultats, Gasset a rapidement relancé le club.

Aubameyang et ses coéquipiers ont remporté des victoires consécutives. En Ligue Europa, les Marseillais se sont qualifiés pour les quarts de finale. Lors du match aller, les hommes de Gasset ont pourfendu les Sous-Marin jaune (4-0). Ils ont évité une remontada lors du match retour (3-1). Mais depuis quelques semaines, l’ambiance a changé au sein du club.

Après un revers face à Villarreal (3-1) en huitièmes de finale retour de Ligue Europa, le calvaire des Marseillais a commencé. Le club phocéen a aligné trois défaites consécutives en Ligue 1, contre le Stade Rennais (2-0), face au Paris Saint-Germain (0-2) et contre le LOSC Lille (3-1).

Le vestiaire de l’OM en colère contre Gasset ?

D’après les informations de L’Equipe, Jean-Louis Gasset serait dans la tourmente. Il aurait fait des constats alarmants sur ses hommes. Le technicien français aurait constaté que son équipe n’est plus motivée pour livrer des prestations convaincantes et remporter des victoires. La source indique que les joueurs ne voient plus de bon œil Gasset. Ils se lassent de leur entraîneur. Le vestiaire reproche à Jean-Louis Gasset le manque d’intensité dans le jeu lors des séances d’entraînement.

La tension est donc palpable à l’Olympique de Marseille avant le déplacement sur le terrain de Benfica Lisbonne pour les quarts de finale de la Ligue Europa le jeudi 11 avril 2024. Cette situation pourrait affecter le jeu de l’équipe marseillaise.