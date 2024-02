Fraîchement licencié de son poste d’entraîneur de l’OM, Gennaro Gattuso négocie d’ores et déjà avec un nouveau club pour son retour sur un banc.

Mercato OM : Gennaro Gattuso intéresse un club italien

L’ex-coach de l’OM, Gennaro Gattuso, pourrait retrouver un banc en Italie. Ce dernier est libre depuis son départ de l’Olympique de Marseille la semaine dernière. Il a été limogé après une défaite de l’Olympique de Marseille face au Stade Brestois. Le club italien de Sassuolo lui aurait déjà proposé une offre.

Cette formation italienne a limogé son entraîneur, Alessio Dionisi, dimanche dernier en raison des résultats décevants cette saison. Les dirigeants du club ont confié l’intérim à Emiliano Bigica. Ils sont actuellement à la quête d’un nouveau coach pour permettre à l’équipe de livrer des performances plus convaincantes.

Gennaro Gattuso refuse l’offre de Sassuolo

Sassuolo a ciblé deux entraîneurs pour conduire l’équipe. Il s’agit de Gennaro Gattuso et Fabio Grosso. Gattuso est la priorité du club, mais il aurait décliné l’offre de Sassuolo. Selon Gazzetta dello Sport, Sassuolo a ensuite entamé des discussions avec l’ancien coach de l’OL, Fabio Grosso. Aucun accord n’est encore trouvé.

Grosso souhaite parapher un contrat de deux ans et demi, mais les Neroverdi lui proposent un deal d’un an et demi. Sassuolo traverse une crise de résultats. Cette équipe est 17e de Serie A. Elle n’a remporté qu’un seul de ses 13 derniers matchs toutes compétitions confondues. Elle a été battue à domicile face à Empoli (2-3) samedi dernier pour le compte de la 26e journée de Serie A.