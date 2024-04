Marquinhos résigné ! Un transfert historique se prépare au PSG !

Arrivé à l’été 2013, Marquinhos pourrait être en train de passer ses derniers mois au PSG. Le défenseur central brésilien se serait fait une raison.

Marquinhos n’est plus intouchable au PSG

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Marquinhos veut rester et terminer sa carrière au Paris Saint-Germain. Malgré les offres d’autres grands clubs européens comme Chelsea et le Bayern Munich, le défenseur central de 29 ans n’a pas l’intention de changer d’air, selon les informations du quotidien L’Équipe.

Capitaine depuis le départ de son compatriote Thiago Silva en 2020, l’international brésilien rempoter la Ligue des Champions avec les Rouge et Bleu, mais l’arrivée de Luis Enrique sur le banc pourrait changer la donne pour son avenir. En effet, depuis l’avènement du technicien espagnol, plus aucun joueur, aussi emblématique soit-il, ne jouit du statut d’intouchable.

Le successeur de Christophe Galtier refuse de faire dans le romantisme et la direction parisienne serait prête à couper des têtes pour faire table rase du passé. Un bilan est d’ailleurs prévu cet été par Luis Enrique et son staff avec chaque joueur pour se projeter sur la suite.

Si Marquinhos ne répond pas aux attentes, la direction du club n’hésitera pas un seul instant à le placer sur le marché des transferts cet été. Et il semble que l’enfant de Sao Paulo en soit entièrement conscient.

Marquinhos « a conscience que ça n’ira pas beaucoup plus loin »

Avec 435 matches disputés, Marquinhos a rejoint Jean-Marc Pilorget au plus grand nombre de rencontres jouées avec le Paris Saint-Germain. Après le nul contre le Clermont Foot, l’ancien défenseur parisien a été interrogé par le quotidien régional Le Parisien et selon ses propos, le Brésilien semble avoir compris que la fin est imminente pour lui au PSG.

« On m’a dit qu’il avait joué son premier match avec le PSG en Ligue des Champions, face à l’Olympiakos, et qu’il avait marqué ce jour-là. Alors quand on s’est vu récemment, je lui ai dit : « Je crois que ton dernier match avec le PSG, ça sera en finale de la Ligue des Champions et c’est toi qui marqueras le but de la victoire. Et là, tu pourras partir la tête haute », a expliqué Jean-Marc Pilorget, qui sent que Marquinhos ne se fait plus trop d’illusions sur son avenir dans la capitale.

« Il est encore jeune, mais je crois qu’il a conscience que ça n’ira pas beaucoup plus loin. Je crois… Pour l’avoir entendu discuter, je pense qu’il sait que, peut-être, à la fin de la saison, des choses peuvent se passer », a ajouté l’ancien coach de Paris FC. Encore lié au Paris SG pour quatre ans, le partenaire de Milan Skriniar est évalué à 55 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.