Mercato PSG : Bernardo Silva a tranché entre Paris et le Barça !

Désireux de quitter Manchester City, le milieu offensif Bernardo Silva aurait déjà fait son choix entre le PSG et le Barça pour la suite de sa carrière.

Mercato PSG : Le plan du Barça pour Bernardo Silva

La rivalité désormais affichée entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain n’existe pas seulement sur le terrain européen, notamment en Ligue des Champions. Elle s’étire également sur le marché des transferts depuis l’épisode Neymar à l’été 2017. Et elle va encore s’intensifier dans trois mois sur le dossier Bernardo Silva.

Après sept saisons de bons et loyaux services, l’international portugais veut changer d’air et quitter Manchester City lors du prochain mercato estival. Dans son édition de ce mardi, le journal le Sport indique que les dirigeants barcelonais ont un plan bien précis pour doubler la concurrence du PSG dans ce dossier. Pour s’offrir les services de Bernardo Silva, le club catalan veut s’inspirer de l’opération Vitor Roque.

Malgré une situation économique au plus bas, Joan Laporta et Deco veulent proposer à Manchester City un paiement échelonné des 59 millions d’euros de la clause libératoire de l’ancien milieu de terrain de l’AS Monaco. Les Blaugranas pourraient ainsi faire un premier versement de 30 millions d’euros dès cet été et le reste payable sur plusieurs mois. En attendant de connaître la position des Citizens sur ce procédé, un proche du joueur de 29 ans assure qu’il a d’ores et déjà tranché en faveur des pensionnaires du Camp Nou.

Joao Félix annonce Bernardo Silva au Barça

Lundi soir, à deux jours du quart de finale aller de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain, l’attaquant du FC Barcelone, Joao Félix, s’est prononcé sur la situation de son compatriote Bernardo Silva. Et alors que plusieurs médias placent le PSG en tête de liste pour accueillir le protégé de Pep Guardiola, le milieu offensif prêté au Barça par l’Atlético Madrid pense avoir convaincu le partenaire d’Erling Haaland de rejoindre la bande à Xavi Hernandez la saison prochaine.

« Je pense avoir convaincu Bernardo Silva de rejoindre le Barça ! Mais cela ne dépend pas de lui pour le moment. Il m’a posé des questions sur les endroits où vivre, où manger, la sécurité… Il m’a interrogé sur un peu tout et je lui ai parlé de l’aspect fiscal parce que ça m’est venu à l’esprit », a confié Joao Félix sur Catalunya Radio. Un gros coup dur à venir pour le Paris SG si Bernardo Silva rejoint effectivement les rangs du Barça.