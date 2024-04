Alerte sur le Mercato du PSG : Accord annoncé pour Joshua Kimmich

Susceptible de quitter le Bayern Munich cet été et annoncé dans les plans du PSG, Joshua Kimmich serait parvenu à un accord pour la suite de sa carrière.

Le départ de Joshua Kimmich acté au Bayern Munich

Dans son édition du jour, le quotidien L’Équipe a révélé que les dirigeants du Bayern Munich ont dressé une liste de cinq joueurs intransférables parmi lesquels ne figure pas Joshua Kimmich. Sous contrat jusqu’en juin 2025, le milieu de terrain de 29 ans devrait donc changer d’air lors du prochain mercato estival.

Arrivé à l’été 2015 en provenance de Stuttgart contre un chèque de 8,5 millions d’euros, l’international allemand vit ainsi ses derniers mois sous les couleurs du Bayern Munich. D’après les récentes informations relayées par Sky Sports, Joshua Kimmich et la direction bavaroise sont d’accord pour se séparer cet été. Annoncé sur les tablettes du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone, le partenaire de Manuel Neuer pourrait finalement prendre une destination totalement inattendue.

Joshua Kimmich en route pour la Premier League ?

Avec Alphonos Davies, Joshua Kimmich pourrait être l’un des dossiers chauds du prochain mercato estival du côté du Bayern Munich. Le protégé de Thomas Tuchel est sur les tablettes de grands clubs européens et Sky Germany a récemment rapporté que le natif de Rottweil était ouvert à un départ et un nouveau challenge. Et ce mardi, Todofichajes a révélé que le clan Kimmich serait en négociations avancées avec les dirigeants d’Arsenal.

Toujours selon la même source, un accord serait même tout proche d’être trouvé sur la base d’un contrat de trois ou quatre ans. Concernant l’indemnité de transfert, les Gunners penseraient à débuter les discussions avec leurs homologues du Bayern à partir de 45 millions d’euros. De son côté, le Rekordmeiseter évalue son numéro 6 à 70 millions d’euros. Le Paris SG pourrait donc se faire damer le pion sur cette piste prestigieuse.