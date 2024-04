Le PSG lance l’offensive pour Gyokeres : mission spéciale au Portugal

Intéressé par le phénomène Viktor Gyokeres, le PSG a levé une mission spéciale pour tenter de convaincre les dirigeants du Sporting Portugal pour le buteur de 25 ans.

Le PSG veut Viktor Gyokeres la saison prochaine

Avec le départ à venir de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain entend mener un mercato estival offensif afin de renforcer au mieux l’effectif de Luis Enrique la saison prochaine. Dans son édition du mardi, le journal L’Équipe a révélé que Luis Campos était en discussions très avancées avec un attaquant européen sans toutefois dévoiler son identité.

Alors que tout le monde cherche à percer ce mystère, le compte Twitter PSG Inside Actus assure que le Paris SG s’intéresse de plus en plus à Viktor Gyokeres du Sporting Portugal. Auteur de 36 buts et 15 passes décisives en 34 matches toutes compétitions confondues, l’attaquant suédois commence à faire rêver plusieurs grands clubs européens.

Déterminé à s’offrir les services de celui qui est déjà considéré dans son pays comme le nouveau « Zlatan Ibrahimovic », le PSG devrait prochainement envoyer des émissaires au Portugal pour donner un coup d’accélérateur au dossier.

« Une délégation parisienne va se rendre au Portugal prochainement pour prendre la température concernant Viktor Gyokeres ( Sporting Clubs de Portugal ) », annonce le média spécialisé. D’ailleurs, le Paris Saint-Germain aurait déjà un plan bien ficelé pour recruter le natif de Stockholm.

Le PSG veut payer moins de 100M€ pour Gyokeres

Arrivé l’été passé en provenance de Coventry City contre un chèque de 21 millions d’euros, Viktor Gyokeres n’est pas forcément à vendre, mais il dispose d’une clause libératoire de 100 millions d’euros dans son contrat courant jusqu’en juin 2028. D’après PSG Inside Actus, « le but du club parisien c’est de pouvoir payer en dessous de la clause, le joueur, ou de payer en plusieurs fois. »

Luis Campos, le conseiller football du PSG apprécie énormément le joueur et compte s’appuyer sur la bonne entente entre les deux clubs pour faire aboutir ce dossier. Conscients de la situation, les dirigeants du Sporting auraient déjà jeté leur dévolu sur l’ailier droit du FC Copenhague, Roony Bardghji, ainsi qu’un attaquant de pointe pour remplacer éventuellement l’international suédois.