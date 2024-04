Ligue Europa : La menace Aubameyang impressionne déjà Benfica

Ce jeudi soir, l’OM a rendez-vous avec le Benfica Lisbonne en quart de finale de la Ligue Europa. Et Pierre-Emerick Aubameyang sera l’homme à surveiller de très près pour l’équipe portugaise.

Le Benfica et Roger Schmidt se méfient de l’OM

L’Olympique de Marseille se retrouve dans une situation délicate en Ligue 1, avec peu de chances de se qualifier pour la Ligue des champions via le championnat. Cependant, le parcours en Ligue Europa offre encore une lueur d’espoir pour le club phocéen. Mais avant de penser à la victoire finale dans cette compétition européenne, l’OM devra d’abord franchir l’obstacle du Benfica Lisbonne, son adversaire en quart de finale.

Le match aller se déroulera ce jeudi soir à l’Estadio Da Luz, suivi du match retour au Vélodrome la semaine suivante. Malgré les difficultés récentes rencontrées par l’OM, l’équipe reste déterminée à sortir victorieuse de cette double confrontation. L’entraîneur Jean-Louis Gasset doit néanmoins composer avec de nombreuses absences et reste une série de quatre défaites consécutives, ce qui n’est pas idéal pour affronter une équipe redoutable comme le Benfica Lisbonne.

De son côté, l’entraîneur de Benfica, Roger Schmidt, ne sous-estime pas l’OM, malgré sa période de méforme. Il reconnaît la force de l’Olympique de Marseille et se prépare à une confrontation difficile. « Marseille a quelques blessés, mais c’est une équipe très forte », a-t-il indique en conférence de presse.

Roger Schmidt a déjà un plan anti-Aubameyang

Roger Schmidt met d’ailleurs en garde son équipe contre les qualités individuelles des joueurs de l’OM, en particulier Pierre-Emerick Aubameyang, qu’il considère comme un joueur impressionnant, capable de rendre la vie difficile à n’importe quelle défense. « Je l’ai connu en Bundesliga et il se débrouille bien en Ligue 1 », a-t-il reconnu.

Roger Schmidt : "Marseille a quelques blessés mais c'est une équipe très forte qui joue de manière physique, très active sur le terrain avec des qualités individuelles. Ils peuvent compter sur des joueurs clés comme Aubameyang. Marseille sait comment rendre la vie difficile à ses… pic.twitter.com/j9iu98z5mY — Infos OM (@InfosOM_) April 10, 2024

Pour contrer Pierre-Emerick Aubameyang et les offensives de l’OM, Roger Schmidt a donc un plan bien précis. Il souligne la nécessité d’une défense solide et d’une réactivité rapide en cas de perte de possession du ballon. Il insiste sur le fait que contenir un joueur comme Aubameyang nécessite un effort collectif et une préparation minutieuse. « Ce sera toujours une tâche d’équipe de l’arrêter (…) Il nous faudra réagir rapidement », a-t-il ajouté.

Ainsi, le match entre le Benfica Lisbonne et l’Olympique de Marseille promet d’être intense et disputé. Malgré les difficultés rencontrées par les deux équipes, chacune cherchera à faire valoir ses qualités et à décrocher une victoire dans cette phase avancée de la Ligue Europa.