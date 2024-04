OM : Jean-Louis Gasset reçoit 2 sales nouvelles pour le choc

L’OM et Benfica vont se mesurer jeudi dans en phase aller des quarts de finale de la Ligue Europa. Les nouvelles sont déjà mauvaises pour Jean-Louis Gasset qui a enregistré deux mauvaises nouvelles à l’approche de ce match.

Grosse pression sur Jean-Louis Gasset

Jeudi soir s’annonce comme un test crucial pour l’OM qui se prépare à affronter Benfica sur son terrain de l’Estadio do Sport. La soirée se corse pour l’entraîneur Jean-Louis Gasset, qui doit s’engager dans cette bataille sans deux de ses pions défensifs clés.

L’absence de Jonathan Clauss, suite à une blessure lors du dernier rassemblement avec l’équipe de France, pèse déjà lourd sur le système de jeu marseillais. Les options de remplacement se révèlent plus limitées que prévu pour le technicien du club phocéen.

Ni Ulisses Garcia, absent de la liste UEFA pour cette compétition, ni Michael Murillo, qui lutte pour retrouver sa forme physique après une opération, ne peuvent venir à la rescousse. Cette situation place l’OM dans une position délicate, d’autant plus que les deux joueurs auraient pu offrir des solutions de rechange viables sur le flanc droit de la défense.

Garcia, qui n’a pas été enregistré dans l’équipe pour la Ligue Europa, est écarté d’une participation pourtant cruciale pour le club phocéen. D’un autre côté, Murillo montre des signes encourageants de rétablissement après sa chirurgie des adducteurs. Cependant, le staff technique préfère jouer la prudence, écartant une participation précipitée qui pourrait risquer sa santé à long terme.

L’OM doit se sauver des imprévus

L’espoir demeure que Murillo pourra rechausser les crampons pour le match retour contre Benfica, apportant ainsi un nouvel élan à l’OM.

Cette conjoncture met en lumière non seulement les défis immédiats auxquels Gasset doit faire face, mais aussi la résilience d’une équipe qui doit s’adapter et trouver des solutions dans l’adversité.

Avec l’absence de deux défenseurs clés, le reste de l’équipe a l’occasion de prouver sa valeur et sa détermination sur un terrain qui ne pardonnera aucune faiblesse. Mais à en croire Jean-Louis Gasset, chaque joueur qui ne joue pas se prépare à le faire et doit être le plus décisif possible, un discours qui pourrait amener les joueurs à se surpasser.

L’OM s’apprête à vivre une soirée européenne où le courage et la stratégie devront se mêler pour espérer tirer son épingle du jeu sans regarder dans le rétroviseur pour ses derniers revers consécutifs.